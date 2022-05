Röllbach stellt Förderantrag zur Umstellung der Sirenentechnik

Röllbach. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen beschäftigt: Jahresrechnung 2020: Kämmerin Verena Hammer legte die Jahresrechnung für 2020 vor. Im Bereich des Verwaltungshaushalts schließt das Rechnungsjahr 2020 mit 3.534.471 Euro und im Bereich des Vermögenshaushalts mit 902.387 Euro ab. Einstimmig stellte das Gremium die Jahresrechnung fest, die örtliche Rechnungsprüfung kann nun stattfinden. Haushalt genehmigt: Bürgermeister Michael Schwing teilte mit, dass das Miltenberger Landratsamt mit Schreiben vom 14. April 2022 die Röllbacher Haushaltssatzung für das Jahr 2022 genehmigt und den Haushaltsplan gewürdigt habe. Die Haushaltssatzung soll nun amtlich bekannt gemacht werden. Kommandant bestätigt: Einstimmig bestätigte der Gemeinderat die Wahl von Steffen Hintersehr als ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Röllbach. Seine Wahl fand am 23. April 2022 statt. Hintersehr wurde somit in der Position wieder gewählt, da er bereits zuvor das Amt des ersten Kommandanten ausfüllte. Seine jetzige (Wieder-) Wahl gilt für eine sechs Jahre andauernde Amtszeit. Geschwindigkeitsmessungen: Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) legte Bürgermeister Schwing die Ergebnisse von jüngst erfolgten Geschwindigkeitsmessungen vor. Diese erfolgten im Zeitraum vom 24. März bis 11. April 2022 im Bereich Hauptstraße 73, sowohl für Fahrzeuge, welche aus Fahrtrichtung Großheubach als auch aus Fahrtrichtung Mönchberg kommend unterwegs waren. Ergebnis war, dass der Großteil der Kraftfahrer sich an die Vorschriften hält und bisher kein Anlass gesehen wird, in diesem Bereich für mehr Verkehrsberuhigung zu sorgen. Der Bürgermeister merkte an, dass wenn Maßnahmen ergriffen werden müssten, die Gemeinde nicht zuständig wäre, sondern dann entsprechende Behörden kontaktiert werden müssten, da die Hauptstraße als Staatsstraße gilt. mab