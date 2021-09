Röllbach errichtet Gedenkstätte für Priester und Ordensleute

Gemeinderat: Vor-Ort-Termin auf gemeindlichem Friedhof und anschließende Beschlüsse zur Gestaltung

Auf dem Röllbacher Friedhof läuft derzeit die Einrichtung einer Gedenkstätte für Priester und Ordensleute, die in der Gemeinde gewirkt haben. Bei einem Vor-Ort-Termin im Rahmen der Sitzung des Gemeinderats am Montag machten sich die Gremiumsmitglieder ein Bild von der Situation, später wurden gestalterische Details festgelegt

Um ein großes Kreuz herum wurde bereits von der Firma Wassum aus Miltenberg eine Mauerkonstruktion errichtet. Auch der gemeindliche Bauhof half bei den Arbeiten an der Anlage. Baulich ist fast alles fertig: Auf die Freiflächen links und rechts neben dem Kreuz sollen Tafeln angebracht werden, die an Priester und Ordensleute erinnern. Zur ersten Veranschaulichung, wie die Gedenkstätte künftig aussehen könnte, wurden ausgedruckte Schriftbeispiele an den Wandbereichen befestigt.

Im Pfarr- und Jugendheim wurden die Details für die Gedenkstätte festgelegt. Bei den Gedenktexten entschied sich das Gremium für eine Buchstabengröße von drei anstelle von vier Zentimetern Höhe pro Zeichen. Auch bei den Tafeln fiel die Wahl auf die kleinere von zwei Varianten. Statt eingemeißelte Texte - für diese Option stimmten drei Gremiumsmitglieder - sollen es Bronze-Buchstaben und -Zeichen sein, welche auf die Tafeln aufgebracht werden.

Der Bürgermeister erläuterte, dass es preislich keinen großen Unterschied gebe: Ein gemeißeltes Zeichen koste 18 Euro Brutto, eines, das aufgebracht wird, rund zehn Euro - wobei bei letztgenannter Variante noch Kosten für den Befestigungsaufwand (Bohren, Kleben) anfielen. Die Wandbereiche, die noch verputzt werden müssen, sollen gelb werden - analog zur weiter oben auf dem Friedhof gelegenen Halle. Somit entstehe ein einheitliches Bild, so Schwing. Der Text zum Gedenken an die Ordensleute solle eher allgemein gehalten werden. Die Tafeln sollen zudem nur Text enthalten, Symbole oder weitere Verzierungen soll es nicht geben, um das Erscheinungsbild möglichst "zeitlos" zu halten, da sich Geschmäcker und Stile ändern.

An der Gedenkstätte selbst ist geplant, im Bereich einer noch zu errichtenden Stele, ein wetterfestes Buch - mit Seiten aus Aludibond - auszulegen. Dies hat den Vorteil, dass es einfacher als eine Tafel auch später noch mit Namen ergänzt und erweitert werden kann. Zur optischen Abrundung sollen Bereiche der Gedenkstätte noch ansprechend bepflanzt werden.

