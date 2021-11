Röllbach bleibt in Allianz Spessartkraft

Gemeinderat: Weitere Zusammenarbeit einstimmig beschlossen - Bei Projekten vom Regionalbudget profitiert

Röllbach 23.11.2021 - 19:28 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Röllbach setzt nach einstimmigem Beschluss im Gemeinderat die Zusammenarbeit in der Allianz Spessartkraft fort. Über deren Regionalbudget wurden bereits Projekte mitfinanziert, wie etwa die Überdachung der Bühne im Pfarrgarten. Foto: Marco Burgemeister

Allianzkommunen sind neben Röllbach noch Dammbach, Eschau, Heimbuchenthal, Leidersbach, Mespelbrunn, Mönchberg, Rothenbuch und Weibersbrunn. Wie Bürgermeister Michael Schwing in der Sitzung mitteilte, habe mit dem 31. Juli für die Allianz Spessartkraft die zweite Förderperiode im Rahmen des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts (Ilek) geendet. Eine Evaluierung für die neue Förderperiode habe bereits stattgefunden ebenso wie ein Workshop.

Schnellere Entscheidungen

Der Bürgermeister berichtete kurz von entsprechenden Ergebnissen daraus, ein ausführlicher Bericht lag dem Gremium vor. Insgesamt sei festzuhalten, so Schwing, dass das Allianzmanagement positiv bewertet worden sei.

Eine Erkenntnis und ein erklärtes Ziel, welches aus den bisherigen Beurteilungen resultiere, sei es, künftig schnellere Entscheidungen in der Allianz zu treffen. Außerdem solle unter anderem ein »Weniger ist mehr«-Ansatz verfolgt werden, so Schwing, um sich besser auf ausgewählte Vorhaben und Projekte fokussieren zu können.

Weiterhin sei es regelbar, dass Röllbach auch künftig nicht an allen Vorhaben teilnehmen müsse, wenn beispielsweise eines für die Kommune nicht relevant sei, erläuterte der Bürgermeister. Ebenfalls als löblich zu bewerten sei das dank der Allianz verfügbare Regionalbudget. Mit diesem wurden in Röllbach bereits Projekte gefördert und dadurch mitfinanziert, wie etwa die Matsch-Spielanlage für Kinder in der Nähe der Wassertretanlage oder jüngst die Überdachung der Bühne im Röllbacher Pfarrgarten. Der Ratsbeschluss am Montag beinhaltete auch, dass für die neue Förderperiode das Integrierte ländliche Entwicklungskonzept im Nachgang zur Evaluierung fortgeschrieben werden soll.

MARCO BURGEMEISTER

Gemeinderat Röllbach in Kürze Der Röllbacher Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montag noch mit folgenden Themen beschäftigt. Keine Bürgerversammlung: Wie Bürgermeister Michael Schwing mitteilte, werde es auch in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Pandemielage keine Bürgerversammlung geben. Dafür solle aber eine Infobroschüre gestaltet und verteilt werden, in dem die Bürger Aktuelles rund um die Gemeinde nachlesen können. Nach jetzigem Stand solle eine Bürgerversammlung bis Ende März 2022 nachgeholt werden. Keine Weihnachtsfeier: Ebenfalls aufgrund der pandemischen Lage schlug Schwing vor, auch 2021 auf eine Weihnachtsfeier des Gemeinderats zu verzichten. Er erkundigte sich aber diesbezügliche nach dem Stimmungsbild im Gremium. Eine entgegengesetzte Meinung, dennoch eine Weihnachtsfeier zu organisieren, wurde nicht geäußert. »Worzelkopp«-Maskottchen: Der Bürgermeister stellte den »Worzelkopp« als das neue Röllbacher Maskottchen vor. Die Stofffigur greift den Necknamen der Röllbacher auf, die humorvoll als »Worzelköpp« bezeichnet werden. Der Clou: Da es sich um ein gemeinsames Maskottchen der Verwaltungsgemeinschaft Mönchberg mit ihren Mitgliedskommunen Röllbach, Mönchberg und dessen Ortsteil Schmachtenberg handle, lasse sich am Worzelkopp ein Gesetzbuch befestigen. »Gesetzbücher« sei nämlich eine weitere Bezeichnung für die Mönchberger. Informationen: Der Bürgermeister informierte über Aktionen. So habe er im Kindergarten Spatzennest für die Kleinen Geschichten vorgelesen. Erfolgreich verlaufen sei eine Baumpflanzaktion, die ein Kreditinstitut im Rahmen ihres Jubiläums initiierte. Neuer Aushang: Es hätten sich mittlerweile etliche nichtöffentliche Ratsbeschlüsse angehäuft, welche inzwischen veröffentlicht werden dürften. Diese sollen nun zusammengestellt und öffentlich ausgehängt werden, erklärte der Bürgermeister.