Mönchberger "Rock im Bad" ist zurück: Am 19. August acht Liveacts auf zwei Bühnen

Hintergrund: Kartenvorverkauf und Spielzeiten

Karten für Rock im Bad gibt es im Vorverkauf sowie an der Abendkasse. Der Vorverkauf erfolgt in Mönchberg an der Schwimmbadkasse (Schwimmbadstraße 21), im Rathaus (Hauptstraße 44), im Geschäft Kreativity (Aschaffenburger Straße 4) und im Gasthaus Zum Schwarzen Adler (Hauptstraße 49), in Röllbach im Fitnessstudio Fit by Ozzy (Hauptstraße 59), in Miltenberg in der Buchhandlung Casa Rossa (Hauptstraße 68) und in Elsenfeld in der Oil!-Tankstelle (Erlenbacher Straße 10-12). Einlass ist um 18 Uhr, Beginn des Bühnenprogramms um 19 Uhr.

Die Bands und Künstler treten dann wie folgt auf: 19 bis 19.40 Uhr (Hauptbühne): Spy # Row; 19.40 bis 20.10 Uhr (Unplugged-Bühne): Holle B. meets Cowabunga; 20.10 bis 20.50 Uhr (Hauptbühne): Shoot The Day Down; 20.50 bis 21.20 Uhr (Unplugged-Bühne): Anti Smile; 21.20 bis 22.30 Uhr (Hauptbühne): Lenze & de Buam; 22.30 bis 23.30 Uhr (Unplugged-Bühne): Claxy; 23.30 bis 0.40 Uhr (Hauptbühne): Sperling; 1 Uhr bis Open End (Unplugged-Bühne): Dead Energy. (mab)