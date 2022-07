Risikomanagement bei Starkregen in Eschau

Gemeinderat lässt Maßnahmenpaket erstellen

Eschau 27.07.2022 - 16:46 Uhr < 1 Min.

Bei Unwettern am 4. und 19. Mai wurde in Sommerau auch der neu angelegte Kolpingweg überflutet und beschädigt.

Grund für die Maßnahmen waren Unwetter mit Starkregen und Überflutungen im Ortsteil Sommerau am 4. und 19. Mai. Damals hatte dort Starkregen zu Überflutungen geführt und Teile der Ortsstraßen in einen reißenden Fluss verwandelt. Die Wassermassen führten gewaltige Mengen an Schlamm und Kies mit sich, die zu Schäden geführt haben. Viele Keller wurden überflutet.

Als kurzfristige Maßnahme wurde in der Mai-Sitzung beschlossen, ein Hochwasser-Audit (Überflutungsvorsorge - Wie sich Kommunen gegen Hochwasser und Starkregen wappnen können) zu erstellen. Mittelfristig soll ein integrales Konzept zum kommunalen Starkregen- und Sturzfluten-Risikomanagement erarbeitet werden. Flankierende Maßnahme ist Teilnahme an den Programmen des Amtes für Ländliche Entwicklung Unterfranken »boden:ständig« und »FlurNatur«.

Das Amt ist nach erfolgter Ortseinsicht der Auffassung, dass die Initiative boden:ständig helfen könnte, bei Starkregenereignissen die Situation zu entschärfen. Gründe für die Sturzfluten bei Starkregen seien die Ackerflächen, die sich in Hanglage Richtung Sommerau befinden und das Wasser, das bei Starkregen vom Ackerboden nicht aufgenommen werden kann und in vier Senken über Flurwege unkontrolliert in Richtung Sommerau abläuft. Es mangelt in der Flur an geregelten Abflusswegen und Wasserrückhaltungen und es sind kaum Puffersysteme und Erosionsschutzstreifen vorhanden.

In Abstimmung mit dem Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten ist in den nächsten Wochen eine Auftaktveranstaltung mit den im Untersuchungsgebiet liegenden Landwirten und Grundstücksbewirtschaftern geplant. Die Kosten für das Hochwasser-Audit betragen 12.500 Euro. Hierfür ist eine staatliche Förderung beantragt.

Martin Roos