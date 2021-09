Riesige Spielfreude, voller Körpereinsatz, begeisterte Fans

Erstes Badfish-Festival im neuen Musikclub »Beavers« in Erlenbach begeistert über viele Stunden hinweg über 160 Gäste

Die Tequila Terminators während ihres Auftrittes beim ersten Badfish-Festival.

Gespielt haben die Bands Tigercage aus dem Raum Aschaffenburg, Astronuts aus Mannheim, Awesome Grey aus Würzburg, Tequila Terminators aus dem Landkreis Miltenberg, Planet Watson aus Ludwigsburg und LAK (Lust auf Kunst) aus Röllfeld. Die Besucher waren begeistert und die Musiker zeigten sich in Höchstform. Fast jede betonte die große Freude, endlich wieder live spielen zu dürfen.

Raus aus dem Alltag, rein in den Bandbus, rauf auf die Bühne. Das wollten die drei Jungs von Awesome Grey, die als dritte Band beim Festival im neuen Club Beavers aufgetreten sind. Sie spielten Songs aus ihrem neuen Album »Hope« und das kann sich sehen und hören lassen. Die drei Würzburger, die Hummeln im Hintern und Speed an den Gitarrensaiten haben, rockten den Saal gleich vom ersten punkigrockigen Ton an. Nach einer Stunde verließen die drei Musiker völlig nassgeschwitzt die Bühne. Die drei jungen Männer lieben, was sie tun, sie waren mit ihrem vollen Körpereinsatz auf der Bühne.

»Uffgerecht«, aber in Bestform

Es folgten die Ska-Rocker und Lokalmatadoren Tequila Terminators auf die Bühne. Saxofonist und Sänger Philipp Meisenzahl sagte beim Soundcheck, dass er etwas »uffgerecht« sei. Aber davon hat man beim Auftritt nichts mehr gespürt. Er und seine »Tequilas« waren in gewohnter Bestform.

Es spielten an diesem Abend noch weitere vier Bands: Den Anfang machten »Tigercage«, dann »Astronuts«, »Planet Watson« und am Ende spielten »Lust auf Kunst«, kurz LAK. Und trotz vorgerückter Stunde, gegen 23 Uhr, berichteten die Bandmitglieder, dass das Publikum und die Band großen Spaß an deren deutschsprachigen Punkrocksongs hatten.

Alle Bands wurden an dem Abend abgefeiert und das gleiche Publikum sei über Stunden hinweg im Club verblieben, so Christoph Reiche-Dittes. Zwar mussten die Pogo-Freunde Opfer bringen, wie zum Beispiel Maske beim Tanzen tragen, aber die meisten störte das nicht. Die Stimmung unter den Ska-Liebhabern war überschäumend.

Wiederholung 2022 geplant

In der Umbaupause drängte das Publikum immer nach draußen. An dem Abend konnten sie noch laue Sommerluft genießen. Die Begeisterung über den Abend schrieb sich auch ein Fan auf seiner Facebookseite von der Seele: »Glückwunsch an das neue Beavers Erlenbach für den tollen Punk- und Ska-Abend! Ich hoffe, es gibt 2022 wieder ein Bad Fish-Festival«! Laut Geschäftsführer Christoph Reichel-Dittes ist er mit den Bands und dem Ideengeber, Christopher Haas, Sänger und Gitarrist der Tequilas, übereingekommen, dass es 2022 wieder ein solches Festival, gerne (ohne Corona) geben darf.

