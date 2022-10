Riesige Geburtstagstorte zum Jubiläum

Gemeindepartnerschaft:Mömlinger feiern mit französischen Freunden in La Rochette »30 Jahre Jumelage«

Mömlingen 14.10.2022 - 19:26 Uhr 1 Min.

Bürgermeister Siegfried Scholtka und sein französischer Kollege auf dem Festwagen zum Partnerschaftsjubiläum bei der Cavalade in La Rochette. Foto: Gemeinde Mömlingen

Die französischen Freunde überraschten die Mömlinger gleich mit zwei Highlights: Einem großen Festumzug am Sonntag, der »Cavalcade«, und am Abend im Rahmen eines Freundschaftsabends dazu passend die Wahl der »Miss Cavalcade«. Acht junge Frauen, nominiert von verschiedenen Ortsvereinen, stellten sich dem kritischen Urteil einer Jury, der neben den beiden Bürgermeistern David Atès und Siegfried Scholtka auch der in La Rochette lebende frühere Revue-Star Marlène Charell angehörte. Durch ein Voting über Youtube wurde die 19-jährige Valentine Charrier, Klarinettistin im örtlichen Blasorchester, zur Siegerin gekürt.

Der Festumzug am Sonntagnachmittag schlängelte sich mit 25 Zugnummern, bestehend aus farbenfrohen Motivwagen und zahlreichen Fußgruppen, bei strahlendem Sonnenschein durch die Straßen der Partnergemeinde. Einen »Geburtstags«-Wagen um überdimensionaler Torte, der in unzähligen Arbeitsstunden entstanden, steuerte das »Comité de Jumelage« um Evelyne Corbet und Catherine Gucher bei, um damit die jahrzehntelange Freundschaft zu würdigen.

Wie bereits in Mömlingen ließen die Bürgermeister David Atès und Siegfried Scholtka sowie die Vorsitzenden der Verschwisterungskomitées, Gabriele Lindner-Partholl und Daniel Gellon, die Begegnungen der vergangenen 30 Jahre Revue passieren. Beide würdigten die Vielzahl an Personen, die dafür sorgten, dass das Interesse an der Partnerschaft nie nachließ und die Freundschaft noch immer so intensiv gepflegt wird wie vor drei Jahrzehnten.

Das Aufenthaltsprogramm wur-de abgerundet durch die Besichtigung einer Glockengießerei Carillonkonzert, einem Aufenthalt am größten See Savoyens - dem Lac du Bourget bei Aix les Bains - und den Festgottesdienst am Sonntagmorgen, musikalisch eindrucksvoll mitgestaltet vom örtlichen Blasorchester »Harmonie Union«.

Beim Abschied wurden auch bereits die nächsten Begegnungen ins Auge gefasst: So wird eine Mömlinger Delegation am 10. Dezember beim Weihnachtsmarkt in La Rochette Odenwälder Spezialitäten anbieten. Im kommenden Jahr werden die französischen Freunde am Karnevalswochenende und beim Frühjahrsmarkt in Mömlingen erwartet und die jährliche Jugendbegegnung wird im Juli 2023 wieder in Mömlingen stattfinden. Schließlich planen der Musikverein Mümlingtal und die »Harmonie Union« gleich zwei Begegnungen mit gemeinsamen Konzerten - an Pfingsten in La Rochette und Ende August in Mömlingen.

GEORG KÜMMEL