Riesenrad dreht sich bis 12. September über Miltenbergs Dächern

Miltenberg 27.08.2021 - 11:52 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bis zum 12. September steht das Riesenrad in Miltenberg am Parkplatz Zwillingsbogen und ist täglich geöffnet.

Das monumentale Fahrgeschäft der Schaustellerfamilie Becker steht seit Donnerstag in den Mainanlagen und bleibt bis zum 12. September aufgebaut. Die erste Runde absolvierte Anton Steinwinter mit seinen Enkeln - gerade rechtzeitig riss der Himmel auf und die Regenwolken zogen ab. Geöffnet hat das Riesenrad jeden Tag ab 11 Uhr bis mindestens 20 Uhr. Nebenan ist ein Sprungtrampolin (bis 5. September) für die Kinder aufgebaut.

Coronabedingt können nur wenige Fahrgeschäfte, Händler und Schausteller zum »Sommer in der Stadt« kommen. Am Engelplatz steht die Familie Smith noch bis 28. August mit ihrem Langos-Stand. Familie Kebeli handelt mit Uhren, Batterien, Feuerzeugen, Geldbörsen, Gürteln und Sonnenbrillen seit Donnerstag an der Sparkasse. Ab Montag bietet nahe dem Alten Rathaus der Stand Giovannini seine Reinigungsartikel feil. Am Marktplatz steht ein Kinderkarussell und an der Alten Volksschule ist der Würzburger Gewürzstand Ranzenberger/Götz aufgebaut. Alle bleiben bis 5. September in Miltenberg, nur die Familie Boos bleibt mit ihren Süßwaren in Höhe Minigolfplatz bis zum 12. September.

Anja Keilbach