Riesengaudi trotz Regenwetter in Seckmauern

1600 Ein­woh­ner - und trotz­dem ei­ne Fa­schings­hoch­burg: In Seck­mau­ern ha­ben am Sonn­tag Tau­sen­de Je­cken ge­fei­ert. Der Fa­sching­s­um­zug gilt als ei­ner der größ­ten des Oden­wald­k­rei­ses. Doch in die­sem Jahr hat­te der Zug noch mehr zu bie­ten: Statt wie üb­lich et­wa 20 zo­gen dies­mal rund 30 Wä­gen und et­wa 60 Grup­pen durch das Pu­b­li­kum. Grund: Der Um­zug in Breu­berg/Sand­bach wur­de ab­ge­sagt.