Richtfest der Kindertagesstätte mit Familienzentrum im Miltenberger Klostergarten

Beachtlicher Holzbau binnen 15 Monaten errichtet

Miltenberg 23.07.2021

Richtfest der Kindertagesstätte mit Familienzentrum: In 15 Monaten nach dem Spatenstich wurde im Miltenberger Klostergarten der beeindruckende Holzbau hochgezogen.

Kindergarten oder Tagesstätten seien die ersten Einrichtungen, in denen Kinder geraume Zeit außerhalb ihres Zuhauses verweilen, so Kahlert. Die Trennung von den Eltern, ein fremder Ort, viele neue Gesichter - das sei für manche nicht einfach. Kahlert: »Da muss die Umgebung ihnen schon zusagen, damit sie sich schnell eingewöhnen. Architektur schafft dafür den Raum und die Atmosphäre.« Das neue Gebäude passe sich mit einem stimmigen Gesamtbild stadtbildprägend in Miltenberg ein, meinte der Bürgermeister und zeigte sich froh, dass die Arbeiten ohne Unfälle erledigt wurden.

Er dankte allen beteiligten Planern, Architekten und Bauarbeitern. Zusammen hätten sie ein überzeugendes Konzept geliefert und gekonnt umgesetzt. Kahlert würdigte auch die gute Zusammenarbeit zwischen Dieter Arnold als Vertreter der kirchlichen Seite und Markus Lorenz, Projektleiter vom städtischen Bauamt.

Finanziell liege das Projekt gut im Rennen, versicherte der Bürgermeister. Die momentanen Gesamtkosten lägen etwa acht bis neun Prozent unter der Kostenberechnung von insgesamt 7867000 Euro. Mit dem Wunsch, dass einer weiterhin problemlosen Fertigstellung nichts im Wege stehen möge, lud der Bürgermeister alle Anwesenden zu einem Umtrunk ein.

Werner Rodenfelds