Richelbacher Neubaugebiet: Bald Verkauf von Grundstücken möglich

Gemeinderat Neunkirchen in Kürze

Der Neunkirchener Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag noch mit folgenden Themen beschäftigt:

Solarpark: Ein Unternehmen hat bei der Gemeinde Flächen für den Bau eines Solarparks angefragt. Dabei soll es sich laut Unternehmen um potenzielle Standorte für Photovoltaikanlagen ähnlich dem Solarpark im Ortsteil Richelbach handeln. Die Verwaltungsgemeinschaft Erftal nehme nun mit der Firma Kontakt auf, um das weitere Vorgehen zu erörtern.

Umweltbeauftragter gesucht: Alfred Zängerle hat sein Amt als Umweltbeauftragter abgegeben. Er war das seit 2011. Zängerle habe per Anruf in der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mitgeteilt, dass er künftig dieses Amt nicht mehr ausüben könne. Die Gemeinde sucht einen Nachfolger.

Jubiläums-Feier: Der Ortsteil Richelbach will voraussichtlich in der Zeit vom 16. bis 19. Juni 2023 sein 875-jähriges Jubiläum feiern. In diesem Zusammenhang müsste zur Umsetzung der geplanten Feierlichkeiten die Ortsdurchfahrt gesperrt werden.

Rechenschaftsbericht 2021: Dem Gemeinderat lag der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 vor, der von Bürgermeister Wolfgang Seitz (Wählergemeinschaft) erläutert wurde. Er informierte, dass bei der am 30. Juni 2022 erstellten Jahresrechnung 2021 sich die Einnahmen und Ausgaben mit 3.668.899 Euro ausgleichen würden. Bei dem Zahlenwerk sei bereits berücksichtigt, dass der Sollüberschuss in Höhe von 236.068 Euro im Haushaltsjahr 2021 als Zuführung zur Rücklage und 2022 als Entnahme aus der Rücklage gebucht worden sei. Eine Darlehensaufnahme sei für 2021 nicht erforderlich gewesen. Nun soll die örtliche Rechnungsprüfung erfolgen. Energiesparen: Die Gemeinde sieht bei der Straßenbeleuchtung keine Möglichkeiten, kurzfristig Energie zu sparen. Insgesamt sei das Ziel, die gesamte Straßenbeleuchtung sukzessive auf sparsame LED-Technik umzurüsten, wie Pascal Schuhmacher von der Verwaltungsgemeinschaft Erftal informierte. Die Umstellung koste insgesamt rund 90.000 Euro. Wenn eine herkömmliche Brennstelle defekt sei, werde diese bereits mit einer LED-Leuchte ersetzt. Weihnachtsbeleuchtung gibt es in Neunkirchen nicht. mab