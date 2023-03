Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Report bestätigt: Maintalbahn für Verbindungen zwischen Bayerischem Untermain und Rhein-Main von zentraler Bedeutung

Ausschuss: Landrat Scherf sieht Elektrifizierung und partiellen Ausbau der Strecke Aschaffenburg - Miltenberg als wichtige Bausteine

Miltenberg 09.03.2023 - 11:57 Uhr < 1 Min.

Demnach habe die BEG die baulich-technische Machbarkeit und den volkswirtschaftlichen Nutzen einer solchen Maßnahme gutachterlich untersuchen lassen, so der Landrat. Um die eingleisige, länderübergreifend verlaufende Strecke zwischen Aschaffenburg und Crailsheim zu entlasten, müsste diese zumindest abschnittweise zweigleisig ausgebaut werden und eine neue Begegnungsstelle bekommen.

Wie es weiter in dem Schreiben heißt, seien gemeinsam mit der Westfrankenbahn bereits viele kleinere Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Betriebsqualität umgesetzt worden, weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Fahrplans seien bei einer Qualitätskonferenz beschlossen worden. »Die Verlässlichkeit auf der Maintalbahn war in den vergangenen Monaten teilweise eine Zumutung für die Bahnnutzenden«, wird Scherf indem Bericht zitiert. Neben kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zur Stabilisierung des Fahrplans werde perspektivisch an Grundlagen für ein neues Fahrplankonzept gearbeitet.

Ziel: Pünktlichkeit erhöhen

Ein strukturiertes Prüfverfahren solle feststellen, ob eine langfristige Netzstabilität auf der Tauberbahn und der Maintalbahn erreicht werden kann, wenn der Fahrplan umgestellt wird. Es gelte, die Pünktlichkeit zu erhöhen, die Anschlusszuverlässigkeit zu verbessern, mehr Pufferzeiten in den Fahrplänen zu ermöglichen und alle Stationen im Stundentakt anzubinden, so der Landrat.

Für die Elektrifizierung der Maintalbahn zwischen Aschaffenburg und Miltenberg als Grundlage für die Aufnahme einer stündlichen Express-Linie Frankfurt - Aschaffenburg - Miltenberg werde eine Nutzen-Kosten-Untersuchung angefertigt, die wegen eines neuen Bewertungsverfahren des Bundes nun ergänzt werde. »Es ist zu erwarten, dass sich dies positiv auf das Ergebnis auswirken wird«, wird der Landrat weiter zitiert. Er rechne mit dem Vorliegen von Ergebnissen im zweiten Quartal 2023. Ende Mai werde der Bayerische Staatsminister für Bau und Verkehr die Ergebnisse und das Vorgehen vorstellen.

kay