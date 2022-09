Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Remondis sieht Entsorgung wieder geregelt

Rückstände bei Altpapier abgearbeitet - Gelbe Säcke werden zügig abgeholt

Miltenberg 15.09.2022 - 14:41 Uhr < 1 Min.

Die am 9. September in unserer Zeitung veröffentlichten Nachholtermine für die Abfuhr des Altpapiers hätten eingehalten werden können, schreibt Remondis. In allen Abfallfraktionen würden auch die regulären Abfuhrtermine wieder gewährleistet. Rückstände bei den gelben Säcken würden im Laufe der kommenden Woche im ganzen Landkreis abgearbeitet.

Vergessene Tonnen melden

Das Entsorgungsunternehmen Remondis bittet die Landkreisbevölkerung für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung und dankt für das entgegengebrachte Verständnis. Sofern sich vor Ort noch nicht entleerte Abfallbehälter befinden, bittet die Firma diese unter Tel. 06022 7108070 zur Abarbeitung zu melden.

Die Landkreisverwaltung teilt mit, dass sie weiterhin alle rechtlichen Schritte ergreifen wird, um die Einhaltung der Vertragsbestimmungen wiederherzustellen. Die bei den Abfallwirtschaftsanlagen zusätzlich bereitgestellten Papiercontainer seien positiv aufgenommen und rege genutzt worden. Sie bleiben solange stehen, bis die ordnungsgemäße Papierabfuhr wieder sichergestellt ist.

Das Landratsamt erinnert an die planmäßige Schließung des Wertstoffhofs Erlenbach vom 19. bis 24. September aufgrund von Sanierungsarbeiten. Der Wertstoffhof Bürgstadt ist zusätzlich am Dienstag, 20. September, von 8 bis 16 Uhr und am Mittwoch, 21. September, ab 8 Uhr geöffnet.

Das Landratsamt kündigt an: Auch wenn der Landkreis nicht Auftraggeber für die Abfuhr der gelben Wertstoffsäcke sei, setze er sich ein, dass eine umfassende und termingerechte Abholung künftig wieder stattfindet.

