Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Reise ans Ende des Regenbogens

Prunksitzung: »Irland« als Motto bei Faschingsgesellschaft Faulbach - Schautänze, Reden und Sketche

Faulbach 12.02.2023 - 15:54 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gardetanz der Prinzengarde der FGF Paul-Josef Karl und Anette Hock tauschten "verbale" Zärtlichkeiten auf der Bühne aus. Was man sonst noch so mit einem Klodeckel alles machen kann zeigten Martin Brem, Erik Müller und Markus Wörner Beim Talentwettbewerb der Faschingsgesellschaft Faulbach wurden außergewöhnliche Talente gesucht

Von Spannungen in ihrer Ehe berichteten das »Ehepaar« Bauer (Lina Hefner, Jonas Herbert) in einer Sprechstunde beim Eheberater (Yannek Ulrich). Dieser gab den beiden den Ratschlag Probleme in der Ehe gemeinsam zu lösen. Die Antwort des Ehemanns: »Ohne Ehe hätte er ja die Probleme überhaupt nicht«.

Besonderer Bestellservice

Dass man heute überall und von fast jedermann überwacht werden kann, und Informationen über einen gespeichert werden, von denen man überhaupt nichts weiß - darüber staunte ein Kunde (Manuel Meyer) nicht schlecht, als er nur eine Pizza im Gasthaus Zur Rose in Faulbach telefonisch bestellen wollte. Der Supercomputer des Wirts (Jens Grünsteidel) schlug dem erstaunten Anrufer aufgrund seiner gespeicherten Krankenakte anstelle der gewünschten Salamipizza mit Mozarella eine für ihn gesündere Sojapizza vor.

Aufgrund des Wohnungsmangels in Faulbach wurde für die letzte freie Wohnung ein Talentwettbewerb namens »FSTFDBDLFWIO« (Faulbach sucht außergewöhnliche Talente für den Bezug der letzten freien Wohnung in Faulbach) nach Vorbild der TV-Show »Supertalent« ins Leben gerufen. Es hatten sich drei Kandidaten für die Endrunde qualifiziert, die ihr Talent unter Beweis stellen mussten. Die letzte freie Wohnung wurde schließlich an alle drei Kandidaten für eine Wohngemeinschaft zugeteilt.

Die beiden Hobby-Radfahrer Andreas Herbert und Maik Pfützner zeigten dem närrischen Publikum die feinen, aber entscheidenden Unterschiede zwischen einem alten Drahtesel und einem hochmodernen Mountainbike mit »Touch-Screen Dynamo, Kurvenlicht, Sitzheizung, Internetanschluss, Gaskocher und W-Lan-Kette«.

Im Sketch »Faked Attraction« nach dem TV-Vorbild »Naked Attraction« wurden vom Präsidium der FGF-Mitarbeiter mit außerordentlichen Fähigkeiten gesucht. Beim Lüften der drei Vorhänge zeigten sich wahre Talente, die den Saal zu Beifallsstürmen brachten. (Kevin Croy, Heiko Hasenkrug, Markus Fecher, Simon Putterer, Fabian Reinlein und Alexander Krebs).

Die Show-Tänzer Martin Brem, Erik Müller und Markus Wörner brachten mit einem kurzen Seitenhieb auf die maroden Toilettenanlagen der Festhalle auch andere Einsatzmöglichkeiten von Klodeckeln und Toilettensitzen dem applaudierenden närrischen Publikum näher.

Mit dem Männerballett und einer perfekt sitzenden Choreografie des Showtanzes der Prinzengarde war man schließlich am Ende des Regenbogens und der Reise nach Irland angelangt und der sagenumwobene Gold Topf gefunden.

WERNER RODENFELS

Narrenbarometer: Faschingsgesellschaft Faulbach Motto: Irland - am Ende des Regenbogens Sitzungspräsident: Wolfgang Hefner Technik: Julian Kuran, Alexander Schreck, Manuel Schreck Bühnenbau: Kevin Bachmann, Günter Schreck, Otto Hegmann, Marius Mattern Trainerinnen: Girlies - Melanie Hörst, Kathrin Brem ; Mädchengarde - Anja Alletag, Magdalena Schwab ; Jugend: Jasmin Göller, Julia Störmer, Kathrin Alletag ; Prinzengarde - Janina Jankoswki; Männerballett - Sabrina Freund-Glock, Carina Hasenkrug ; »Rhythmus Toiletten« - Viktoria Matkovska ; Showtanz Prinzengarde - Mareike Lang, Elena Weber Termine: 17. Februar: Beer-Pong um 18 Uhr, dann Oldie-Disco um 21 Uhr 18. Februar: Kinderfasching in der Festhalle um 14 Uhr 20. Februar: Rosenmontagsumzug um 13.11 Uhr mit anschließendem Straßenfasching auf dem Festplatz. ()