Rainer Wengerter und sein Sohn Niklas Heger bewirtschaften gemeinsam das größte Weingut Erlenbachs

Das Er­geb­nis ist be­ein­dru­ckend: Inn­er­halb von zehn Jah­ren ge­lang es dem Agra­rin­ge­nieur und Win­zer Rai­ner Wen­ger­ter (59), sich von ei­nem klei­nen Wein­bau­be­trieb mit ei­ner An­bau­fläche von 2500 Quad­r­at­me­tern zum größ­ten Wein­bau­er in Er­len­bach mit ei­ner Fläche von 20 Hektar zu ent­wi­ckeln. Heu­te führt er den mitt­ler­wei­le auf zwölf Hektar ver­k­lei­ner­ten Be­trieb ge­mein­sam mit sei­nem Sohn Niklas He­ger (24), der ge­ra­de sei­ne Wei­ter­bil­dung zum Wein­bau­tech­ni­ker ab­ge­sch­los­sen hat und nach ei­nem da­mit ver­bun­den Au­f­ent­halt in der Schweiz nun wie­der in den el­ter­li­chen Be­trieb zu­rück­kehr­te.