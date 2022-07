Reichen die Parkplätze am neuen Finanzamt ?

In Obern­burg soll ein neu­es Ge­bäu­de für das Fi­nanz­amt Obern­burg mit Ver­an­la­gungs­s­tel­le Nürn­berg Nord er­rich­tet wer­den. In der Stadt­rats­sit­zung am Don­ners­tag in­for­mier­ten Ab­tei­lungs­lei­ter Chris­ti­an Geiß­ler vom Staat­li­chen Bau­amt Aschaf­fen­burg und Pe­ter Schwin­de als be­auf­trag­ter Ar­chi­tekt über Ent­wür­fe, von de­nen be­reits zwei Va­ri­an­ten in die en­ge­re Wahl ka­men. In ei­ner wei­te­ren Sit­zung im Sep­tem­ber soll ent­schie­den wer­den, wel­che der bei­den Va­ri­an­ten so­wohl im Bau­leit­plan­ver­fah­ren als auch in der Ob­jekt­pla­nung wei­ter vor­an­ge­trie­ben wer­den soll.