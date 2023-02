Regisseur Stefan Sarazin am 1. März im Erlenbacher Kino

Erlenbach a.Main 25.02.2023

Der Regisseur, 1964 geboren, verlebte seine Kindheit und einen großen Teil seiner Jugend in Obernburg, kommt also in seine alte Heimat zurück. »Nicht ganz koscher«, den Zwei-Stunden-Film, drehte er ab November 2017 in Haifa, im Westjordanland und in Jericho. Es geht um einen orthodoxen Juden in Brooklyn, der zusammen mit einem wortkargen Beduinen in der Wüste Sinai strandet. Die »göttliche Komödie« wurde beim Münchner Filmfest 2022 mit dem »One-Future-Preis« ausgezeichnet und erhielt auch den Produzentenpreis beim Bayerischen Filmpreis.