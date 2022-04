Regionalmarkt, MVZ und brennende Weihnachtsbeleuchtung: Das beschäftigt die Weilbacher

Bürgerversammlung: Rund 40 Besucher im Rathaussaal

Weilbach 28.04.2022 - 12:31 Uhr 2 Min.

Was nach der Schließung des MVZ mit der Einrichtung und den Räumlichkeiten passiert, ist derzeit noch unklar

Über viele seiner Themen wurde bereits anlässlich der verschiedenen Gemeinderatssitzungen berichtet. Darüber hinaus informierte Haseler ausführlich über die Arbeit der kommunalen Bau- und Vermietungs-GmbH, den von der Gemeinde betriebenen Regionalmarkt, das Kommunalunternehmen Markt Weilbach und über das medizinische Versorgungszentrum (MVZ). Er hatte die Bevölkerung im Vorfeld darum gebeten, Anträge im Rathaus einzureichen, auf die er dann konkret eingehen werde.

Der Regionalmarkt ist ein Eigenbetrieb der Gemeinde, der seit Jahren mit Defiziten zwischen 38.000 Euro (2017) und 63.000 Euro (2021) nicht kostendeckend arbeitet. Ein Grund für den hohen Minusbetrag in 2021 war eine Umstrukturierung mit Umbauarbeiten. Dabei wurde laut Haseler darauf geachtet, dass die Preise für Grundbedarfsartikel auf dem Niveau von Edeka liegen. Er hoffe, dass das Geschäft jetzt besser angenommen werde. Brigitte Eichler kauft häufig dort ein und wies in ihrer Wortmeldung darauf hin, dass die Ware dort immer frisch sei und auch preislich konkurrenzfähig sei.

Schwierig, an Termin zu kommen

Ausführlich ging Haseler auf die Situation um das MVZ ein. In der Bürgerfragestunde am Tag zuvor in der Gemeinderatsitzung in Weckbach hatte Roland Henn den Bürgermeister heftig dafür kritisiert, wie das MVZ betrieben werde und es ihn deshalb nicht überraschte, dass es nicht erfolgreich sei. Er habe gehört, durch Anordnungen aus dem Rathaus aus Kostengründen die Terminvergabe einzuschränken, sei es schwierig gewesen, einen Termin dort zu bekommen, Patienten wären dadurch vertrieben worden. So sei etwa im Februar einer der Ärzte in Zwangsurlaub geschickt worden, der zweite krank gewesen. Vieles sei dort durch Anordnungen aus dem Rathaus schief gelaufen. Dem widersprach Haseler sofort und verwies auf die Bürgerversammlung, wo er ausführlich Stellung nehmen werde.

Dort erläuterte er nun, dass bei zwei Ärzten durch Krankheit, Überstundenabbau oder Urlaub gelegentlich nur einer verfügbar sei. Sie sind, wie von Ärzten heute häufig gewünscht, im Angestelltenverhältnis tätig, hätten daher auch deren Ansprüche. Die Probleme seien überwiegend dadurch entstanden, dass das Projekt damals unter Zeitdruck realisiert werden sollte. Dadurch wurden verschiedenen Details und hier besonders die Finanzierung und die konzeptionelle Gestaltung, nicht genügend Beachtung geschenkt, auch mehrfach Ratschläge von Fachleuten ignoriert.

Lichtverschmutzung vermeiden

Die entstandenen hohen Defizite könne keine Gemeinde auf Dauer tragen und deshalb habe die Reißleine gezogen werden müssen, um die Pflichtaufgaben einer Gemeinde weiterhin gewährleisten zu können. Die drei Projekte MVZ, Regionalmarkt und der Umbau Brunnengasse 4 habe die Gemeinde viel Geld gekostet, das natürlich an anderer Stelle jetzt fehle. Er sei sich aber sicher, dass das jetzt geplante Genossenschaftsmodell für das MVZ zum Laufen gebracht werden könne und dann auch in Weilbach wieder ein Arzt verfügbar sei. Wann dies aber sein werde, könne derzeit nicht vorhergesagt werden.

Kuno Grasmann wollte wissen, ob die Gerüchte stimmten, dass sich die Stadt Amorbach nicht an den Kosten des Grüngutplatzes beteiligen würde. Das sei nicht der Fall, erklärte Haseler und auf die Frage von Heike Kuger, warum die Weihnachtsbeleuchtung die ganze Nacht brenne und nicht am späten Abend ausgeschaltet werde, erklärte er, dass diese an die Straßenbeleuchtung angeschlossen sei. Ob eine Trennung möglich sei, müsse geklärt werden. Eventuell könne auch ein Zeit- oder Dämmerungsschalter eingebaut werden, um die Lichtverschmutzung zu vermeiden, regte Karl Englert an. Gaby Steegmüller wollte wissen, was mit der Einrichtung des MVZ geschehe. Die bleibe erst einmal im Gebäude, war die Antwort. Weitere Anregungen zur Parksituation im Ort in der Hauptstraße, zu den Geräten mit der Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit und zum falsch dimensionierten Grüngutplatz werden von der Verwaltung auf Realisierungsmöglichkeit hin überprüft.

Hans-Jürgen Freichel

Zahlen und Fakten: Gemeinde Weilbach Die Einwohnerzahl in Weilbach am 1. Mai 2020 betrug 2303 Personen und stieg zum 31. Dezember 2021 auf 2340. Davon sind 368 Einwohner unter 18 Jahre alt, 498 sind älter als 65 Jahre. Eine Kennzahl im Haushalt fällt besonders auf: Die Gewerbesteuereinnahmen fielen von 1,78 Millionen Euro in 2020 auf 725.000 Euro in 2021. Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres lag bei 2,64 Millionen Euro.