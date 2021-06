Regiobus MIltenberg–Hardheim startet am 29. Juni

Die Eröffnungsfahrt durch das Erftal über Eichenbühl und Riedern hinüber in den Neckar-Odenwald-Kreis startet laut Pressemitteilung um 12.45 Uhr am Bahnhof Miltenberg. Die Ankunft in Hardheim an der Post ist für 13.24 Uhr geplant. Um 13.40 Uhr startet der Bus zur Rückfahrt und kommt um 14.22 Uhr am Bahnhof Miltenberg an.

Im Jahr 2019 ging auf der badischen Seite des Odenwaldes die neue Regiobuslinie mit Linienverlauf von Buchen über Walldürn und Hardheim bis nach Tauberbischofsheim in Betrieb. Damit wurden Buchen und Tauberbischofsheim im Stundentakt mit einer schnellen Verbindung vernetzt. Durch partielle Umgestaltung des Busangebotes auf der Linie 82 wurden jetzt fünf Fahrtenpaare je Werktag in der Relation Miltenberg-Hardheim möglich. js