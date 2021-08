Regierungspräsidium genehmigt drittes Windrad

Blick in den Odenwald: Kandidaten bewerben sich für den Bundestag - Impfaktion für Kinder und Jugendliche

Am Felgenwald bei Vielbrunn darf ein drittes Windrad gebaut werden. Foto: Manfred Giebenhain

Genehmigt: Das Regierungspräsidium hat der Errichtung und dem Betrieb einer dritten Windkraftanlage im Windpark Felgenwald in der Nähe des Michelstädter Stadtteils Vielbrunn zugestimmt. 2016 hat das Erzhäuser Fachunternehmen Whs-Enertec an diesem Standort bereits zwei Anlagen mit je 3,45 Megawatt errichtet. Der Meldung nach ist die neue Anlage rund zehn Prozent größer und mit 4,2 Megawatt rund 20 Prozent leistungsfähiger als diese bereits in Betrieb befindlichen Anlagen. Die Gesamthöhe der neuen Anlagen beträgt 240 Meter. Bereits beim Bau der beiden ersten Anlagen formierte sich Widerstand aus Vielbrunn. Einwohner sehen in dem Standort eine Bedrohung ihrer Wasserversorgung. In seiner Vereinstätigkeit bedroht fühlt sich auch der Flugsportclub Mümlingtal, der seit 1969 zwei Kilometer entfernt einen Segelflugplatz unterhält. Die Stadt Michelstadt hat Klage gegen den Standort eingereicht.

Das RP schreibt, dass der Entscheidung eine Prüfung vorausgegangen sei, was zu Auflagen geführt habe. Diese beträfen die Begrenzung von Schallimmissionen, Brandschutz- und Wasserschutz-Maßnahmen und eine Abschaltregelung zum Schutz von Fledermäusen. Zuletzt wurde im Dezember 2020 ein weiteres Windrad auf den Höhen von Vielbrunn genehmigt. Ebenfalls vom Typ V 150 in derselben Höhe und mit einer Nennleistung von 4,2 Megawatt darf am Areal Hainhaus gebaut werden. Am ältesten Standort mit Windkraftanlagen im Odenwaldkreis stehen bereits neun Rotoren.

Benannt: Bei der Bundestagswahl am 26. September werden im Wahlkreis 187 Odenwald zehn Vorschläge auf den Wahlzetteln stehen. Das Landratsamt in Erbach hat mitgeteilt, dass der Wahlausschuss zwei weitere Wahlvorschläge abgewiesen hat, weil die wahlrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt gewesen seien. Zur Wahl treten an die CDU, für die erneut Patricia Lips für die Erststimme kandidiert. Lips gehört dem Bundestag seit 2002 an und konnte bei der letzten Wahl wiederholt mit dem Direktmandat in den Bundestag einziehen. Über die Landesliste ein Mandat gesichert hatte sich Jens Zimmermann, der erneut für die SPD antritt. Für die AfD kandidiert Georg Rüdiger Hashagen. Bewerber der FDP ist Mathias Gerald Zeuner. Philip Krämer wirbt um die Erststimme als Vertreter der Grünen und Marlene Wenzl für die Linke.

Die Freien Wähler gehen mit Laura Monika Schulz ins Rennen. Die Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis) hat Werner Erich Krebs nominiert. Bewerberin von Volt Deutschland ist Kim Renée Pfaff. Und für ein Internationalistisches Bündnis steht der Bewerber Dieter Stein. Abgelehnt wurden die Kreiswahlvorschläge der »Liberal-Konservativen-Reformer - LKR« sowie von »Sempertalis«. Der Wahlkreis 187 Odenwald umfasst den gesamten Odenwaldkreis, die Städte und Gemeinden Babenhausen, Dieburg, Fischbachtal, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Otzberg, Reinheim und Schaafheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie vom Landkreis Offenbach die Städte und Gemeinden Hainburg, Mainhausen, Rodgau, Rödermark und Seligenstadt.

Gezählt: Achtzehn Neuinfektionen binnen einer Woche und eine 7-Tage-Inzidenz von 18,6 (Stand Dienstag; dazu im Wochenvergleich: 19,6) sprechen für eine weiterhin stabile Corona-Situation auf niedrigem Niveau. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bekannt gewordenen Fälle beträgt aktuell 4513. Davon gelten 4312 Personen als genesen. Sterbefälle in Zusammenhang mit der Viruserkrankung bekannt sind 172. Der Infektionssaldo liegt bei 29. Im Gesundheitszentrum in Erbach werden zwei Patienten auf der Corona-Station behandelt. Bei einem davon steht das Testergebnis noch aus. In Kliniken außerhalb des Kreises wird ein weiterer Patient betreut.

Im Odenwaldkreis ist die Zahl der vorgenommenen Impfungen auf rund 104.000 gestiegen. Davon wurden etwas mehr als 68.000 im Erbacher Impfzentrum vorgenommen. Das vom DRK geführte Impfzentrum bietet an drei Tagen Impfungen für Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren an. Hierzu ist eine Anmeldung unter https://www.odenwaldkreis.de (Kachel »Impfen« - Sonderimpftag Kinder- und Jugendliche) erforderlich. Geimpft wird am Samstag, 14., von 10 bis 14 Uhr, Dienstag, 17., und Montag, 23. August, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Für das Beratungsgespräch werden Kinderärzte vor Ort sein. Für die Impfung ist die Begleitung eines Elternteils erforderlich.

