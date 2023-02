Reges Interesse am Ortsgeschehen in Neunkirchen und Ortsteilen

Neunkirchen 06.02.2023

Nicht mehr standsicher: Diese das Umpfenbacher Ortsbild prägende Kastanie soll gefällt werden. In der Bürgerversammlung stieß das auf Kritik.

Zunächst gab Bürgermeister Wolfgang Seitz jeweils einen Überblick über laufende oder anstehende Projekte. Die dringend erforderliche Sanierung der Friedhofsmauer in Neunkirchen für 350.000 Euro, der Anbau an die Kindertagesstätte für schätzungsweise 1,5 Millionen Euro sowie der angedachte Glasfaser-Ausbau des Gemeindegebietes, den gleich zwei Unternehmen mehr oder weniger parallel vornehmen möchten: Für die Kommune stünden eine Menge Aufgaben an, die es 2023 und darüber hinaus zu schultern gelte.

Unerklärliche Häuserschäden

In Sachen Ausbau erneuerbarer Energien gibt es laut Seitz ebenfalls Neuigkeiten: Es bestehe Interesse an weiteren Ausbauten in diesem Bereich, was aber bisher noch nicht-öffentlich verhandelt werde. Das Baugebiet Lämmerheide im Ortsteil Richelbach ist seit Herbst 2022 fertig erschlossen, was nicht nur gute Nachrichten mit sich bringt: Bei den Arbeiten am Baugebiet entstanden Schäden an Häusern in der Nähe des Gebietes, die sich derzeit niemand genau erklären kann.

Für Umpfenbach erklärte Seitz, dass die Kastanie im Rondell auf dem Kirchenvorplatz gefällt werden muss, da diese massive Schäden aufweise und die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Dies habe eine fachkundige Prüfung ergeben, eine Ersatzpflanzung soll erfolgen. Ein Bürger kritisierte, dass der das Ortsbild seit vielen Jahren prägende Baum entfernt werden soll. Es wurde gefragt, ob nicht ein Zurückschneiden reiche. Der Bürgermeister sagte dazu, dass die Gemeinde und er letztendlich dafür haften müssten, sollte etwas passieren. Ein Zurückschneiden reiche bei dem Baum nicht mehr aus. Aus den Reihen der Anwesenden kam der Vorschlag, dass als Ersatz zumindest ein Baum in Betracht gezogen werden sollte, der schon etwas größer gewachsen sei.

Mit Bauamt sprechen

Auch das Thema Verkehr beschäftigt die Bürger: Seitz stellte im Jahr 2021 gemessene Daten im Bereich der Rauenberger Straße Eins am Ortseingangsbereich Neunkirchen, vor. Erfasst wurden Fahrzeuge, die von der Staatsstraße 507 aus Richtung Rauenberg gekommen seien. 69,6 Prozent der gemessenen Fahrzeuge überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer. Es kam seitens des Bürgermeisters als eine Möglichkeit, das Problem zumindest etwas einzudämmen, das Thema Geschwindigkeitsmesstafeln auf den Tisch, welche den Fahrern ihr aktuelles Tempo anzeigen. Das Problem, so der Bürgermeister, sei weiterhin, dass alle Ortsdurchfahrten als Staatsstraßen ausgewiesen seien und somit dort die Gemeinde nach derzeitigem Stand keine Geschwindigkeitsbegrenzungen veranlassen könne. Die Gemeinde könne aber für diese Fälle beim zuständigen Staatlichen Bauamt nachfragen, ob etwas getan werden könne, so Seitz. In Richelbach kam der Wunsch nach Tempo 30 in verschiedenen Ortsstraßen auf, das Thema soll demnächst vom Gemeinderat behandelt werden.

Seitz stellte die Möglichkeit vor, auf den gemeindlichen Friedhöfen Urnenfelder auszuweisen. Die beerdigten Personen könnten namentlich an einer Tafel mit Schildchen erwähnt werden. Dies könne eine Alternative zur Beisetzung im dafür vorgesehenen Waldbereich in Stadtprozelten darstellen. Der Bürgermeister sagte, dass es gerade für ältere Gemeindebürger schwer sei, nach Stadtprozelten zu kommen, um die Grabstätte von Verstorbenen zu besuchen. Eine Abfrage des Stimmungsbilds in Umpfenbach für ein Urnenfeldbereich auf dem örtlichen Friedhof beispielsweise zeigte, dass die Bürger dies mehrheitlich begrüßen würden.

In Neunkirchen kam die Frage nach der Erneuerung des dortigen Kirchenvorplatzes auf, der Bürgermeister gab zu Bedenken, dass die Sanierung der Kirchen-/Friedhofsmauer Vorrang habe. In Umpfenbach wurde zudem nach Straßensanierungen gefragt, in manchen Bereichen seien diese aufgrund des Fahrbahnzustandes dringend. Seitz sagte, diese Maßnahmen seien nicht vom Tisch, aber die mittlerweile weggefallenen Straßenausbaubeiträge erschwerten es der Kommune, solche Maßnahmen finanziell zu schultern.

Bürgerversammlung Neunkirchen in Kürze Infrastruktur: Der 2016 errichtete Mobilfunkmast wurde im Oktober 2022 von einem weiteren Anbieter aufgerüstet. Im Dezember 2022 erhielt das Neunkirchener Rathaus einen Glasfaseranschluss. Bürgermeister Wolfgang Seitz informierte, dass im Sommer der Neubau von Warn-Sirenen in allen drei Ortsteilen erfolgen soll. Für ein neues 35 Kilovolt-Notstromaggregat, das im Januar 2023 ausgeliefert wurde, fallen 22.000 Euro an Kosten an. Friedhofsmauer: In Richelbach wurde im Sommer 2020 die nördliche Friedhofsmauer saniert, nachdem die Standfestigkeit nicht mehr gegeben war. Die Maßnahme erfolgte auf einer Länge von 17 und über eine Höhe von anderthalb Metern. Die Kosten für die lagen bei 26.000 Euro. ?Helfer vor Ort: Die Helfer vor Ort-Gruppe hatte 2022 insgesamt 75 Einsätze zu verzeichnen, was einen neuen Rekord darstellt. Die meisten entfielen dabei auf die Neunkirchener Ortsteile, es waren 20 in Richelbach, 19 in Umpfenbach und 18 in Neunkirchen. Aber auch in umliegenden Ortschaften und Ortsteilen anderer Gemeinden wurde geholfen, beispielsweise in Eichelbühl, Heppdiel, Pfohlbach und Ebenheid, Der Bürgermeister dankte den Helfern vor Ort, deren Einsätze bereits Leben retteten. Nachbarschaftshilfe: Von der Nachbarschaftshilfe gab es in den Bürgerversammlungen Rechenschaftsberichte, in Umpfenbach beispielsweise übernahm dies Hilmar Ditter. Die Nachbarschaftshilfe, die ihre Dienste unter dem Banner »Eine Stunde Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen«, verzeichnete zum 31. Dezember eine Zahl von 72 Helfern, acht weniger als 2021. Im Jahr 2022 erfolgten 96 Einsätze, wovon Fahrdienste mit 86 Einsätzen den größten Anteil darstellten. Fünf Einsätze waren Begleitungen bei Spaziergängen, viermal wurde bei Formularen geholfen und einmal eingekauft.

Zahlen und Fakten: Gemeinde Neunkirchen Einwohner: 1585 (Neunkirchen 552, Richelbach 509, Umpfenbach 524), davon 1427 mit Erstwohnsitz. Altersgruppe über 65 Jahre: 23,53 Prozent; unter 25 Jahre 24,23 Prozent. Geburten: 13; Sterbefälle 10, Eheschließungen 21. Kindergartenkinder: 59; Krippenkinder: 11. Finanzen: Schuldenstand 930.153 Euro zum 31. Dezember 2022 (631 Euro pro Kopf).