Regelverstoß bei Bürgerentscheid in Stadtprozelten?

CSU-Plakat soll am Wahllokal in Neuenbuch gehangen haben

Stadtprozelten Freitag, 27.05.2022 - 13:32 Uhr

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag fand in Stadt­pro­zel­ten der Bür­ger­ent­scheid über den Neu­bau des Kin­der­gar­tens statt. Da­bei soll al­ler­dings nicht al­les ge­set­zes­kon­form ab­ge­lau­fen sein. Ein Bür­ger wand­te sich des­halb an das Land­rat­s­amt und bat um Über­prü­fung des Sach­ver­hal­tes. Dem­zu­fol­ge war am Wahl­tag im CSU-Schau­kas­ten di­rekt am Wahl­lo­kal im Stadt­teil Neu­en­buch noch das Pla­kat der CSU plat­ziert, was so nicht zu­läs­sig ge­we­sen sei.