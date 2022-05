Redakteurin Julie Hofmann probiert in Dorfprozelten die Bildhauerei aus

Wie ein Stein zur Tulpe wird - Objekt wird bei Leser-Aktion vergeben

Dorfprozelten 06.05.2022 - 09:00 Uhr 5 Min.

Alexander Schwarz schaut Reporterin Julie Hofmann beim Arbeiten zu. Fotograf: Björn Friedrich Julie Hofmann beim Schleifen eines Spitzeisens. Fotograf: Björn Friedrich Mit einem Bleistift zeichnet Julie Hofmann die grobe Form der Tulpe ein. Fotograf: Björn Friedrich Redakteurin Julie Hofmann und Bildhauer Alexander Schwarz freuen sich über die fertige Tulpe.

Wir verschenken das fertige Kunstwerk - mehr Infos am Ende des Artikels.

Los ging es an einem Freitagmorgen auf dem Gelände des Steinmetz- und Steinbildhauermeisters Alexander Schwarz. Um den 57-Jährigen versammelte sich eine bunte, sechsköpfige Truppe. Bei der Kennenlernrunde zogen einige die Schultern hoch und die Reißverschlüsse der Jacken bis unters Kinn. Die Sonne strahlte zwar schon vom Himmel, hatte aber zu früher Stunde noch nicht wirklich Kraft.

Das Küken der Runde

Es stellte sich heraus, dass ich das Küken der Runde war. Doch ich hatte definitiv nicht die längste Anfahrt hinter mir. Neben einem Teilnehmer aus Großheubach kamen die anderen Interessierten aus der Nähe von Aschaffenburg und Tauberbischofsheim. Einer war sogar extra für den Kurs aus dem Emsland angereist, also knapp 500 Kilometer von unserer Region entfernt. Der Kursleiter stellte eins von Anfang an klar: Wir duzen uns. Eine gute Idee, die eine entspannte Arbeitsatmosphäre erzeugte.

Auf dem Hof lagen viele Steinblöcke in allen erdenklichen Größen und Formen bereit. Sandstein dominierte, aber auch Muschelkalk und Marmor waren vertreten. Alexander gab eine kurze Einweisung. Dabei stellte sich heraus, dass der Meister ein unermüdlicher Quell an Sprichwörtern ist: "Die Steinmetze haben früher immer gesagt: Die kleinen Steine und die reichen Mädchen, die bleiben nie liegen. Das heißt, je kleiner der Stein ist, desto schwieriger ist er zu bearbeiten, weil er dazu neigt, davonzuhüpfen." Das sorgte für Lacher. Dann erhielten wir den ersten Auftrag: einen geeigneten Stein finden. Dafür sollten wir natürlich im Idealfall schon wissen, was in etwa mal daraus werden soll.

Reporterin Julie Hofmann und Bildhauermeister Alexander Schwarz begutachten verschiedene Steine. Fotograf: Björn Friedrich

Ich hatte mir zwar im Vorfeld keine genaue Vorstellung gemacht, wusste aber, dass ich passend zum Muttertag ein florales Motiv gestalten würde. Aus einer Eingebung heraus sagte ich Alexander, dass ich gerne eine Tulpe - eine meiner Lieblingsblumen - herausarbeiten würde. Er gab sein Okay. Da fiel mein Blick auf einen rechteckigen Sandstein, der nicht zu groß und nicht zu klein wirkte. Und auch nicht zu schwer. Doch das täuschte. Als ich den Block auf meine hölzerne, fahrbare Werkbank legen wollte, schoss mir das Blut in die Wangen. Ich schaffte es nur, den Stein ein kleines bisschen anzuheben. Er wog gut und gerne 30 Kilo und die Werkbank schien plötzlich unerreichbar fern. Doch Rettung nahte: Wolfgang, einer der Kursteilnehmer, hob den Block auf meine Werkbank.

Eine echte Tulpe als Vorbild für die Bildhauerarbeit. Fotograf: Björn Friedrich

Als Nächstes bekam ich Hilfe von Alexanders Frau, Angelika Bertlwieser. Sie ging mit mir in den Garten, der sich um die Werkstatt herum erstreckt. Dort durfte ich mir eine Tulpe pflücken, quasi als Modell für mein Projekt. Ich entschied mich für eine schön gewachsene rote Blume. Grob zeichnete ich mit einem Bleistift die Form auf die glatte Oberfläche des Steins. Angelika gab mir den Tipp, die Blume und die Blätter bis an den Rand des Steins zu malen, damit nicht zu viel Material abgetragen werden muss. Dann versorgte ich mich mit einer - Vorsicht, Ironie - supermodischen Schutzbrille und einem Paar Handschuhe.

"Eigenen Groove finden"

Anschließend stand ich einen Moment lang unschlüssig herum. Wie sollte ich jetzt vorgehen? Wie den ersten Schlag ansetzen? Doch ich hatte Glück. Alexander wählte meinen Stein, um die Grundzüge des Meißelns zu erklären. Dafür nahm er ein Spitzeisen und einen Stahlschlägel zur Hand. Zack, flogen schon die ersten Splitter davon. Mit einem sogenannten Preller, einem scharfkantigen Werkzeug, schlug Alexander große Stücke weg. Mit einem Zahnmeißel, der tatsächlich kleine, zahnähnliche Zacken am Ende hat, zog er die Kanten der Blüte nach. Zum Hämmern benutzte er einen Klüpfel, der einen Holzstiel mit einem Kunststoffaufsatz besitzt. "Beim Meißeln ist es wichtig, dass man seinen eigenen Groove findet. Man braucht auch nicht viel Kraft, man sollte nicht verkrampfen, immer locker bleiben", riet der Profi. In wenigen Sekunden arbeitete er die ersten Konturen heraus. Ich war baff, wie schnell das ging. Es war, als würde er Butter bearbeiten und keinen Stein.

Zum Glück zerstreuten sich nach dieser Demonstration die anderen Kursteilnehmer. In einem ruhigen Moment holte ich tief Luft und setzte den ersten Schlag. Kleine Teilchen flogen davon. Ein zufriedenstellendes Gefühl. So arbeitete ich mich Stück für Stück durch den rechteckigen Block und ließ die Stücke stehen, auf denen die Tulpe herausgearbeitet werden sollte. Doch die Euphorie hielt nicht lange an, denn nach einer Weile landete der Stahlschlägel mit voller Wucht dort, wo er nicht hinsollte: auf meinem Daumen.

Reges Kommen und Gehen

Dennoch arbeitete ich erstmal weiter. Immer wieder kam Alexander vorbei und schlug im Vergleich zu mir riesige Stücke aus dem Stein. Es herrschte aber auch an den anderen Werkbänken reges Kommen und Gehen. Alle Kursteilnehmer begutachteten immer wieder mal die Werke ihrer Mitstreiter. An den umliegenden Werkbänken entstanden eine Eidechse, zwei Köpfe, ein Sofa aus Stein und ein Nashorn (siehe "Stimmen"). Beim gemeinsamen Mittagessen im Garten wurde munter geplauscht. Dabei erfuhr ich, dass viele meiner Kollegen durch ein Buch auf den Kurs aufmerksam geworden waren, das Alexander über die Steinbildhauerei geschrieben hat.

Ziemlich zufrieden mit unserem Werk beendeten wir unsere Arbeiten für den Freitag. Abends war ich auf einen Geburtstag eingeladen. Mittlerweile pochte der Daumen dumpf vor sich hin und lief langsam blau an. Aber um Eis zur Kühlung zu bitten? Dafür war ich zu eitel. Dann hätte mich ja jeder auf mein Missgeschick angesprochen. Ich musste schmunzelnd an einen Spruch von Alexander denken: "Steine sprechen im Allgemeinen nicht. Sie beißen."

Am Samstag ging es weiter. Beim Festhalten des Spitzeisens spürte ich einen leichten Muskelkater in der Hand, was aber nicht weiter schlimm war. Der Daumen war glücklicherweise abgeschwollen. Mittlerweile waren die groben Konturen der Tulpe herausgearbeitet. Wieder stand ich unschlüssig herum, bis Alexander erneut beherzt die Richtung mit einem Zahnmeißel vorgab.

Auch mit Zahnmeißel und Klüpfel wird der Stein behauen. Fotograf: Björn Friedrich

Stein verzeiht allerdings keine Fehler. So schlug ich einmal zu fest an das obere Ende des rechten Tulpenblatts. Na ja, es ist letztlich etwas runder geworden, als das reale Vorbild. Das Gute: Eine Tulpe ist eine organische Form, das heißt, sie muss nicht nach genau vorgegebenen Maßen gestaltet werden. Das erleichtert Anfängern den Einstieg. Sehr schön fand ich es, als Wolfgang und Alexander beim Arbeiten plötzlich ein italienisches Liedchen zusammen trällerten. Generell hatte das regelmäßige "Tock, tock" der Meißelschläge meiner Mitstreiter schon fast etwas Meditatives.

Den Feinschliff der Tulpe übernahm dann wieder Alexander. Zu meiner Verteidigung ist zu sagen: Es ist zwar die gängige Meinung, dass Sandstein weich und leicht zu bearbeiten ist. Das traf aber bei meinem Stein, der aus der Wertheimer Gegend kommt, nicht zu. "Der Stein ist sehr widerspenstig, das heißt, Julie muss ihren ganzen Charakter einsetzen", sagte Alexander zu meiner Kollegin Annika Kickstein, die für einen Videodreh vorbeigekommen war.

Viel Spaß machte es mir, die Blüte, den Stängel und die Blätter abzuschmirgeln. Ganz zum Schluss durfte ich den Stein auch mit einem Wasserstrahl abspritzen. Mit dem Endergebnis waren Alexander und ich sehr zufrieden. Wir gaben uns gegenseitig ein "Daumen hoch". Auch die anderen Kursteilnehmer nahmen tolle Werke mit nach Hause. Als es an den Abschied ging, merkte man, wie eng wir in kurzer Zeit zusammengewachsen waren. Wir sagten uns mit herzlichem Handschlag und Umarmungen Ade.

Leser-Aktion zum Muttertag

Die fertige Tulpe sucht einen neuen Besitzer. Anlässlich des Muttertags starten wir eine Aktion: Sie, liebe Leser, können mir bis Montag, 9. Mai, eine Mail schreiben, wieso ihre Mutter es verdient hätte, den Stein geschenkt zu bekommen. Die beste Antwort erhält den Zuschlag. Kontakt: julie.hofmann@main-echo.de

Die fertige Tulpe.

Julie Hofmann

Stimmen: "Immer wieder ein Erlebnis" Zwei Teilnehmer des Bildhauerkurses in Dorfprozelten erklären, was ihnen besonders viel Spaß macht. Kursteilnehmer Helmut Fiedler ist extra aus dem niedersächsischen Emsland nach Dorfprozelten gekommen. Helmut Fiedler (82) aus Lingen an der Ems gestaltet ein Nashorn: "Ich habe schon etliche Kurse hinter mir. Jeder Kurs ist immer wieder ein Erlebnis. Und vor allen Dingen: Man trifft nette und interessante Leute. Eigentlich ist es faszinierend, dass man aus so einem Stück Stein - mehr ist es ja nicht - doch etwas machen kann. Dass man aus Stein etwas mit handwerklicher Arbeit formen kann, das nicht nur mir gefällt, sondern jedem anderen auch." Karola Eizenhöfer aus Johannesberg (Kreis Aschaffenburg) kreiert eine Eidechse: "Mir macht es besonders viel Spaß, mal mit einem Profi wie Alexander zu arbeiten. Von ihm kann man viel lernen: Wie er das Werkzeug in die Hand nimmt, wie er draufhaut. Gefallen tut mir vor allen Dingen auch, dass wir wenige Leute sind. Nicht eine Gruppe von 20 Leuten, wo man dauernd warten muss, wenn man etwas fragen will. Es ist eine entspannte Atmosphäre, es gibt keinen Stress." (juh)