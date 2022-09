Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Redakteure und die Tücken der Technik

Miltenberg 02.09.2022 - 09:00 Uhr 1 Min.

Wenn das Internet streikt, haben Redakteure das Nachsehen. Symbolfoto: Julie Hofmann

Der Schweiß bricht mir aus, denn um 20 Uhr müssen die Seiten fertig sein. Was tun? Immer wieder klicke ich auf »Aktualisieren«, doch nichts geschieht. Ich überlege: Soll ich den Laptop runterfahren und neu starten? Aber das dauert. Und in die Redaktion nach Aschaffenburg oder Obernburg fahren - das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Derweil tickt die Uhr gnadenlos weiter. Doch ich habe Glück im Unglück: Nach langen zehn Minuten fängt sich der Computer wieder und ich kann weiterarbeiten.

Solche Schreckmomente zeigen uns Reportern, wie abhängig wir sind. Wenn der PC oder das WLAN streiken, haben wir das Nachsehen. Und die Tücken der Technik sind unvorhersehbar.

Totalabsturz

So etwa bei einem Interviewtermin. Da tippe ich fröhlich alles mit, was mein Gesprächspartner sagt. Ein gutes Zitat folgt auf das nächste. Doch dann wird der Bildschirm plötzlich komplett schwarz. Ein Totalabsturz. Mit klopfendem Herzen fahre ich den Computer wieder hoch, während mein Gegenüber auf mich warten muss. Mich beschäftigt nur noch eine Frage: Wann hatte ich das Dokument zuletzt gespeichert? Letztlich ging das Ganze noch glimpflich aus, mein Interviewpartner musste zwar so mache Aussage wiederholen, zeigte sich aber verständnisvoll.

Und wie heißt es so schön? Aus Fehlern lernt man. Deswegen lasse ich jetzt gerne mein Handy als Diktiergerät bei Gesprächen mitlaufen - natürlich mit Einverständnis des Interviewten. Da kann ja nichts mehr schief gehen, könnte man denken. Aber weit gefehlt. Denn wer beim Abspielen der Sprachmemo zu hektisch agiert, der kommt schon mal aus Versehen auf »Löschen«. Das war's dann mit der Sicherungskopie.

Abzuwarten bleibt auch, wie es im Herbst und Winter weitergeht. Da könnte es ja häufiger zu Stromausfällen kommen. Ich bunkere schon mal Kerzen und eine Taschenlampe. Wenn der Strom weg ist, kann ich zwar nicht mehr am Laptop schreiben, aber zumindest sitze ich dann nicht komplett im Dunkeln. Und für gute Ideen und Gedankenblitze gibt es ja immer noch das gute alte Blatt Papier.

Julie Hofmann