"Rechte Laus": Gerichtstermin wegen Beleidigung steht

Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel muss vor Gericht

Wörth 10.05.2022 - 19:34 Uhr < 1 Min.

Der Staatsschutz ermittelt gegen den unterfränkischen Bezirkstagspräsidenten Erwin Dotzel (CSU).

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wirft Dotzel (72) vor, im September 2021 in einem Dialog einer Whatsapp-Gruppe des CSU-Ortsverbandes Wörth (Kreis Miltenberg) den Christsozialen Sebastian Guzy als »rechte Laus« bezeichnet zu haben. Guzy war vom CSU-Kreisvorsitzenden Michael Schwing gebeten worden, bei der Vorstandswahl als Digitalbeauftragter anzutreten.

Noch während der Sitzung war in der Whatsapp-Gruppe des CSU-Ortsverbands Wörths zur Debatte gekommen, ob Guzy der richtige Mann für den Posten sei. In dem Zusammenhang hatte Dotzel in die Gruppe geschrieben: »Michael Schwing hat sich für die Wahl von Sebastian Guzy zum Digitalbeauftragten stark gemacht. Er sei einer von wenigen, die bereit seien, so eine zeitraubende Aufgabe anzunehmen. Sie werden feststellen, welche rechte Laus sie sich da ins Nest geholt haben. Unsere Zustimmung hat er nicht bekommen. Liebe Grüße, Erwin«.

Die Staatsanwaltschaft hatte nach Guzys Anzeige beim Amtsgericht den Erlass eines Strafbefehls wegen Beleidigung und eine Geldstrafe beantragt. Das Gericht war dem nachgekommen. Dotzel sollte 20 Tagessätze je 160 Euro zahlen, legte aber Einspruch ein. Deshalb kommt es nun zu einer Hauptverhandlung.

Dotzel muss vor Gericht erscheinen. Er ist seit 2007 Bezirkstagspräsident. Beleidigung kann mit einer Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. In einem früheren Gespräch mit unserer Redaktion hatte Dotzel gesagt, er habe inhaltlich nichts zurückzunehmen, lediglich die Formulierung »rechte Laus«. »Rechte Gesinnung« wäre die bessere Formulierung gewesen.