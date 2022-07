Realschule Elsenfeld feiert 50-jähriges Bestehen

Hintergrund

Schon ab September 1971 besuchten insgesamt 282 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen die staatliche Realschule in Elsenfeld, obwohl das Schulgebäude noch gar nicht fertiggestellt war. Sie wurden damals in der benachbarten Janusz-Korczak-Schule untergebracht. Bereits ein Jahr später wurden die Klassenräume im neuen Domizil bezogen. Derzeit besuchen über 700 Schüler die größte Realschule im Landkreis, die in ihren Hochzeiten rund 1000 Schülern ein Bildungsangebot gab. Erster Schulleiter war bis 1988 Gerhard Moser, ihm folgten bis 1996 Erika Hepp, Jürgen Becker (bis 2006), Johann Mertl (bis 2012), Eberhard Gailer (bis 2018) und aktuell Matthias Witzel. Die Generalsanierung des Schulkomplexes starte 2004 und zog sich in mehreren Bauabschnitten bis 2012 hin. ruw