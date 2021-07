Realschule Elsenfeld: Ehemaliger Schulleiter blickt im Interview auf seine Karriere zurück

Jürgen Becker: »Die RSE ist eine sehr humane Schule«

Anlässlich des Jubiläums der Elsenfelder Realschule erzählt Jürgen Becker von der Zeit, die er unter anderem als Rektor an der Schule verbracht hat.

Herr Becker, wann kamen Sie nach Elsenfeld?

Ich bin ein Bumerang, bin immer wieder zurück nach Elsenfeld gekommen, wo ich meine erste Stelle nach dem Referendariat in Obernburg angetreten hatte. Damals gab es an der RSE einen Schulleiter, einen Stellvertreter, zwei halb fertige Lehrer - den Heribert Reusch und mich - sowie fünf Referendarinnen. Untergebracht waren wir in der Janusz-Korczak-Schule, einer Förderschule. Das passte, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Manche unserer Schüler nahmen die Sonderschüler morgens auf dem Schulweg mit. Nach zwei Jahren war das Schulgebäude fertig und wir zogen um.

Wie viele Lehrer waren Sie dann?

Es kamen noch ein paar weitere Referendare dazu, festangestellte Lehrer waren es aber immer noch nicht mehr. Von unseren früheren Gastgebern bekamen wir regelmäßig Besuch. Ich erinnere mich an den Sonderschüler Heinzje, der uns mittwochs zur selben Zeit aufsuchte. Ich gab damals fachfremd Mathematik. In der ersten Zeit war Tumult, wenn Heinzje kam, an Unterricht war nicht zu denken. Aber meine Schüler gewöhnten sich schnell an ihn und legten ihm Stifte zum Malen hin. Nach einer halben Stunde ging er dann wieder. Ein anderer Junge holte mich täglich morgens vor Schulbeginn ab, um meine Schultasche zu tragen.

Offenbar sind Sie gut bei den Schülern angekommen - warum sind Sie Lehrer geworden?

Das war Zufall. Eigentlich wollte ich das überhaupt nicht, weil mein Vater Lehrer war. Ich sagte immer: »So ein Prügelpädagoge werde ich nicht«. Ich habe es selbst noch erlebt. Einmal habe ich kurz vorm Abitur im Religionsunterricht vom Pfarrer eine gefangen, daran denke ich heute noch. Aber es war gerechtfertigt. Ich studierte dann in Frankfurt BWL und nach der Diplomarbeit sagte jemand zu mir: »Damit kannst du in München Staatsexamen machen«. Ich dachte, das probiere ich, denn als Diplom-Kaufmann wäre ich wahrscheinlich als besserer Bilanzbuchhalter in einem Büro gelandet. Zum Unterrichten bin ich also wie die Jungfrau zum Kind gekommen, aber es war genau das Richtige. Wie ich durchs zweite Staatsexamen gekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Ich hatte mich nur auf Kleinkindpsychologie vorbereitet und hatte Dussel, dass genau das drankam. Dazu gab es noch 50 Fragen querbeet. Ich habe überall irgendwas hingeschrieben und konnte mir jede Note zwischen drei und fünf vorstellen. Dass 1,03 herauskam, war reine Glückssache.

Welche Fächer haben Sie dann an der RSE unterrichtet?

Wirtschaft und Recht sowie betriebliches Rechnungswesen. Außerdem musste ich noch eine Prüfung für Sozialkunde machen und bin in München an einen Historiker geraten, der mich fragte, was ich über den Russisch-Japanischen Krieg wisse. Ich wusste nichts, das war ein Tiefschlag. Neben meinen eigenen Fächern habe ich vor allem in der Anfangszeit sehr viel Fremdunterricht gehalten, in einem Schuljahr sogar mehr Technisches Zeichnen, Mathematik und Physik als meine eigentlichen Fächer.

Was hat sich über die Jahrzehnte geändert, was ist gleichgeblieben?

Eigentlich hat sich nicht viel geändert. Es wird oft behauptet, dass es immer schwieriger werde. Aber das stimmt nicht, aus meiner Sicht blieb es auf einem Level, in den vergangenen Jahren ist es sogar eher leichter geworden. Der Lehrplan blieb zwar gleich und ging weiterhin in die Tiefe, aber was dann in der Prüfung gefragt wurde, war eher gemäßigt. Allerdings waren die Klassen früher oft größer. An der Klosterschule in Amorbach, wo ich als Aushilfslehrer jeden Samstag fünf Stunden hintereinander unterrichtete, waren es mehr als 40 Schülerinnen in der zehnten Klasse. Das ist heute nicht mehr denkbar.

Waren die Schüler und die Schule damals anders?

Ich sehe keine großen Unterschiede, ich bin über die Jahrzehnte mit allen sehr gut ausgekommen. Einmal habe ich von einem Kollegen den Vorwurf bekommen, bei mir stünden die Schüler an erster Stelle. Darauf habe ich geantwortet »ein schöneres Kompliment kannst du mir nicht machen, denn so soll es sein«.

Welche Unterschiede sehen Sie zwischen der RSE und anderen Schulen, an denen Sie unterrichtet haben?

Die RSE ist eine sehr humane Schule, das ist nicht überall so. In Kempten, wo ich vier Jahre lang Schulleiter war, ging es sehr viel strenger zu. Sie wurde zur ersten sechsstufigen Realschule in Bayern und daran war ich übrigens mit schuld - ich habe vier Anträge ans Kultusministerium gestellt. Elsenfeld war eine der letzten Realschulen, die sechsstufig wurden. In Kempten habe ich dem Ministerium mal einen Englischlehrer abgetrotzt. Mir fehlte die Hälfte der Englischlehrer, so dass ich den Englischunterricht der zehnten Klasse auf zwei Stunden reduzieren musste. Ich durfte mir zwar anhören: »Man muss Gott für alles danken, auch für den Becker aus Unterfranken«, aber ich bekam den Englischlehrer.

Sie haben sicherlich noch weitere Anekdoten zu erzählen, was war denn das Lustigste?

Die schönste habe ich mit dem heutigen Konrektor Rainer Schäfer erlebt. Er war damals Referendar und sollte sich bei uns vorstellen. Heribert Reusch, der Kollege Heinz Söder und ich gingen die Treppe herunter, sahen ihn schon von weitem kommen und hielten ihn an, wohin er denn wolle. Auf seine Antwort »ins Sekretariat« erklärte ich ihm, die wichtigsten Leute sehe er hier vor sich, stellte Heinz Söder als Schulleiter vor und mich als den Hausmeister. Dann nahm ich ihn in meinem Auto mit zum Spalterstübchen nach Elsenfeld, und unterwegs sagte er zu mir: »Du kannst ruhig du zu mir sagen«. Vor der ersten Konferenz nach den Ferien hatte er bereits die anderen Referendare aufgeklärt, wer der Schulleiter ist. Ich ging erst kurz vor Beginn im Konferenzzimmer nach vorne, und der liebe Rainer bekam Stielaugen. Die Geschichte schlug Wellen bis nach Dillingen an der Donau zur Lehrerfortbildung, wo der Arme als Elsenfelder auf diese Episode angesprochen wurde und bekennen musste, dass er das »Opfer« gewesen war.

Zur Person: Jürgen Becker Jürgen Becker (79) wuchs in Frankfurt, Aschaffenburg und Obernburg auf und studierte in Frankfurt Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Nach der Diplomarbeit ging er nach München, um dort das Staatsexamen als Realschullehrer abzulegen. Seine Referendarzeit verbrachte er in München, dann in Obernburg. Er kam als Studienrat 1971 an die Realschule Elsenfeld (RSE). Zehn Jahre später wechselte er als Konrektor nach Burgau in Schwaben, drei Jahre später nach Aschaffenburg. Als 1985 in Elsenfeld die Konrektorenstelle frei wurde, ging er zurück an die RSE. Von 1991 bis 1995 war er Schulleiter in Kempten (Allgäu), von 1996 bis 2006 Rektor der RSE. Die Musik blieb sein wichtigstes Hobby, daneben spielte er Basketball, Volleyball und Squash. Becker ist verheiratet, der 79-Jährige lebt seit 1976 in Erlenbach. (ahl)

Hintergrund: Voraussichtliche Termine zu "50 Jahre Realschule Elsenfeld" Montag, 20. September, bis Sonntag, 26. September: Circus Blamage am Schulzentrum mit Schülern der RSE und der Richard-Galmbacher-Schule. Mittwoch, 20. Oktober: 19 Uhr Ehrenabend in der Aula im Schulzentrum. Samstag, 4. Dezember: Weihnachtsbasar in Kooperation mit dem Julius-Ächter-Gymnasium März 2022: Frühjahrskonzert Samstag, 30. April 2022: Graue Panther, die hauseigene Lehrerband, spielt im Bürgerzentrum Samstag, 23. Juli 2022: Schulfest auf dem Schulgelände Mittwoch oder Donnerstag, 19. oder 20. Oktober 2022: Ehrenabend in der Aula am 10.2022, 19 Uhr (ahl)