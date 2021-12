Razzia bei Schulverweigerern im Kreis Miltenberg

Verdacht auf "nicht genehmiges Betreuungsangebot" und Baurechtsverstöße

Obwohl der Verdacht naheliegt, dass die Motive der Schulschwänzer beziehungsweise ihrer Eltern in der Ablehnung der vorgeschriebenen Coronatests und Masken an den Schulen liegen, taucht in der Pressemitteilung das Wort Corona nicht auf. Landrat Jens Marco Scherf nennt aber auf Nachfrage unseres Medienhauses die Zahl von einem guten Dutzend anhaltender Verstöße gegen die Schulpflicht im Kreis Miltenberg, gegen die sein Landratsamt derzeit vorgehe.

Bis zu den Herbstferien hatte der Freistaat eine Art Homeschooling toleriert, wenn Eltern ihre Kinder an den Schulen nicht testen lassen wollten. »Dieses unerlaubte Fernbleiben wurde nicht geahndet«, sagt Scherf. Seit November setze der Freistaat die Teilnahme am Präsenzunterricht aber wieder durch - auch mit Bußgeldern. Die Aktion in Röllbach zeigt, das die Behörden alle rechtlichen Register ziehen. Das Landratsamt hatte Hinweise, dass in der Häckerwirtschaft mehrere Kinder gemeinsam unterrichtet oder betreut wurden und hatte damit einen Hebel um gegen eine »nicht genehmigte Bildungseinrichtung« vorzugehen. Entsprechende Hinweise und Unterlagen wurden laut Scherf von der Polizei bei der Durchsuchung sichergestellt und der Staatsanwaltschaft übergeben. Auch die Einhaltung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen sei Gegenstand der Ermittlungen.

Dem Eigentümer beziehungsweise Mieter der Häckerwirtschaft drohen Strafen wegen der fehlenden Prüfung von Flucht- und Rettungswegen und der daraus resultierenden »Gefahr für Gesundheit und Leben der Kinder im Brandfall«.

Als ehemaliger Lehrer begrüßt der Miltenberger Landrat das inzwischen schärfere Vorgehen des Freistaats gegen Schulverweigerer: Es gehe dabei vor allem um das Recht der Kinder auf »vernünftige Bildung«, so Scherf.

Gerog Kümmel