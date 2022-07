Rauschendes Fest in Dorfprozelten für Quatrelle-Liebhaber

Drei Tage lang feiern R 4-Fans den 60. Geburtstag des kastigen Kultautos aus Frankreich auf dem Festplatz

Dorfprozelten 11.07.2022 - 14:01 Uhr 2 Min.

Glitzertattoos gab es auch. Bürgermeisterin Lisa Steger hat sich auch eines machen lassen. Fachsimpeln über R4. Da bot sich am Wochenende genügend Gelegenheit auf dem Festgelände in Dorfprozelten. Eine logistische Meisterleistung. 119 Renaults bilden die Zahl 60 auf der ehemaligen Obstplantage von Dorfprozelten.

Von Freitag bis Sonntag hieß es fachsimpeln, Musik hören, tanzen, viele Bilder und Autos anschauen oder leckeres Essen genießen. Eine unvergessliche Erinnerung nehmen die R4-Fans in Form eines außergewöhnlichen Gruppenbildes mit nach Hause: Die Geburtstagszahl 60 wurden mit 119 Fahrzeugen dargestellt. Die Ausfahrt und Aufstellung der Zahl 60 haben sie mit einer Drohne festhalten lassen. Das Ergebnis - ein langer Film und viele Fotos - ist spektakulär und wurde noch während des Festes präsentiert.

Festhalle als Mittelpunkt

Die Wochen der Vorbereitung und die Festtage selbst forderten bei Mitorganisator Volker Prinz ihren Tribut: Schlafmangel und am Sonntagmittag war auch noch seine Stimme weg. Ständig war er umringt von Menschen, die etwas von ihm wollten. Anreisende R 4ler wandten sich hilfesuchend an ihn, ein paar brauchten Ersatzteile für ihre defekten Fahrzeuge ? - Prinz konnte allen helfen.

Zum Auftakt am Freitagabend strömten die Besucher aufs Fest, die Musik spielte lange, viele Gäste gingen erst im Morgengrauen nach Hause. Die geschmückte Festhalle war an allen Tagen Mittelpunkt des Oldtimer-Treffens. Dort spielten die Bands oder Solisten, zeigte man Filme und traf sich auf ein Bier nach einer Rundtour auf dem Festplatzgelände.

Großes Programm

Die Organisatoren hatten Einiges auf die Beine gestellt. Überall gab es etwas zu entdecken. Zum Beispiel ein R 4-Museum mit alten Zeitungsausschnitten und Autoteilen oder eine Bilderwand mit vergilbten Fotos von R4-Ausflügen aus Familienalben. Autofans konnten in Zelten nach Ersatzteilen stöbern. Es gab ein extra Kuchenhaus und jede Menge verschieden gestaltete Sitzgelegenheiten und Stehtische. Die Schlange der Hungrigen vor den Essensausgaben riss zu den Stoßzeiten kaum ab, die Helfer aus verschiedenen Vereinen boten Steaks, Pommes und Burger an. »Es wurde schon viel Fleisch bestellt, dennoch haben wir nachbestellen müssen«, so Wolfgang Ludwig. Auch der Weißwein war am Samstag begehrtes Gut, auch der wurde nachgeordert.

Zum Geburtstags-Treffen kamen über 150 kultige Franzosenkisten aus ganz Deutschland, Österreich, Holland und Belgien. Hinzu kamen viele Tagesgäste aus dem Landkreis. Laut grober Schätzung der Organisatoren waren es rund 2500 Besucher. Unter den R4-Fahrern gab es echte Freaks, die von einem Oldtimertreffen zum nächsten ziehen. Ein paar haben auch in ihren Fahrzeugen auf dem unterhalb gelegenen Campingplatz geschlafen.

Zahlreiche Helfer

Jede Menge kleinerer Aktionen sorgten für Kurzweil, wie zum Beispiel ein R 4-Quiz aus dem Museum, Fischerstechen auf dem Main oder eine Versteigerung einer älteren R 4-Kiste. Den derzeitigen Personalmangel auf Festen gab es in Dorfprozelten nicht. »Ohne die großartigen Vereinshelfer, vor allem auch der Hilfe der Feuerwehr, die zum Beispiel die Ausfahrt richtig gut begleitet habt, wäre dieses tolle Fest nicht möglich gewesen. Da hat ja das halbe Dorf mitgeholfen«, zeigt sich Volker Prinz dankbar.

Wolfgang Ludwig vom Renault 4 Club Deutschland, der mit einem großen Helfertross und seinem Vorstandsteam aus Butzbach kam, fühlte sich sofort gut aufgenommen. Er fand den Zusammenhalt beachtlich, wie er sagte. Bürgermeisterin Lisa Steger zeigte sich ebenfalls vom Fest begeistert, sie hielt eine kleine Eröffnungsrede. Ihr erstes Auto war ein R 4 und deshalb ließ sie es auch nicht nehmen, bei der Ausfahrt zum Gruppenbild neben Volker Prinz in seinem der Fahrzeuge zu sitzen und selbst ein paar Fotos zu machen. Und anschließend ließ sie sich auf den Unterarm noch ein R 4-Glitzertattoo verpassen.

Anja Keilbach

Hintergrund: Renault Der R 4, in Frankreich "Quatrelle", genannt, ist ein Kleinwagen von Renault, der von Sommer 1961 bis Ende 1992 hergestellt wurde. Es war das erste Großserienfahrzeug in Kompaktbauweise mit einteiliger, oben angeschlagener Heckklappe (fünfte Tür) und der erste mit Frontantrieb. Während der 31 Jahre Produktionszeit wurde er über acht Millionen Mal verkauft. Die französische Gendamarie und spanische Polizei benutzten den R4 lange Jahre als Dienstfahrzeug. Die R4 liefen mit 26 oder 34 PS und hatten ein Leergewicht zwischen 600 und 720 Kilogramm. Ende 1988 wurden die letzten Modelle in Deutschland verkauft, da der R4 den verschärften Abgasgrenzwerten in Deutschland nicht mehr genügte. Der letzte nach Deutschland importierte R4 hat 1988 Günther Jauch neu gekauft und befindet sich heute im Besitz von Renault. Anke (Wikipedia)