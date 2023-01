Rauschender Faschingsabend in der Hemmelrath-Turnhalle

Prunksitzung der Röllfelder Sandhasen

Herrlich. Azubine Todette (links) zusammen mit dem "Tod" alias Antje Rothermich und Tochter Xena-Mystica Zahn in einem Zwiegespräch. Hier ist er, der neue Bürgermeister von Klingenberg: Schlotfegermeister Wolfgang Ühlein, der mit seiner Rede das Publikum im Saal zum Kochen brachte.

Sitzungspräsidentin Andrea Seidler war in Hochstimmung. Sie führte bravourös, professionell und charmant zugleich durch den Abend. Ein Highlight war auch Entertainer und Schlagerstar Peter Lorenz, der für die Musik verantwortlich war. Er schaffte es mit seinen eigenen Musikbeiträgen, die Besucher mehrmals zu Polonaisen durch den Saal zu animieren, und brachte sie mit seinen Hits mehrmals am Abend zum Kochen. Auch die Hutzelgründer Grawallschachteln sorgten in der zweiten Halbzeit für gute Laune.

Start in goldene Zeiten

Da hat Bürgermeister Ralf Reichwein aber aufgehorcht, als er zum ersten Mal seinen »Nachfolger« auf der Bühne sah: Wolfgang Ühlein, Schlotfegermeister und bald wieder Röllfelder Einwohner. Er machte in seiner launigen Büttenrede deutlich, was auf Klingenberg zukommt, wenn er Reichwein beerbt: »Mit mir breche goldene Zeiten an, weil für Klingenberg bin ich genau der richtige Mann. Dann ging a was vorwärts, ich bräucht uff niemanden warte und als erstes tät ich mim Pflastern vom Rathaushof starte«.

Jubelrufe bekam er für diese Passage: »Also ich find des scheiße, den Pavillon am Winzerfestplatz efach eizureiße. Aber um den Platz dort wieder zu fülle, werd ich dann halt von mir e Bronzestatur do enthülle.« Ühlein musste seine Büttenrede kurz unterbrechen, da eine Trennfurter Abordnung, angeführt durch Sitzungspräsident Oliver Siebenlist, plötzlich auf die Bühne kam und sich für einen kleinen Röllfeld-Trennfurt-Streich revanchierte.

Über Leben und Tod

Wieder großartig und ausgesprochen lustig war Antje Rothermich im Zwiegespräch mit ihrer Tochter Xena-Mystica Zahn. Rothermich mimte an diesem Abend den »Tod«, ihre Tochter war ihre »Auszubildende Todette«. Es gab herrliche Wortspielereien zum Thema Leben und Tod. Darunter fanden sich auch aktuelle Themen wie Energie und Müllkrise.

Rothermichs Begabung für herausstechende Betonung ihrer jeweiligen Rolle und Improvisation ist enorm. Große Lacher kamen zum Beispiel bei einem Kulissenschieber, der ständig an ihrem Mikro fummelte. Da sagte sie spontan und trocken: »Dich hol ich mir auch noch.« Oder auch der Satz: »Der Mensch ist unser Augenmerk, neben Friedhof, Sarg und Klingenberg«.

Närrische Geschwisterliebe

Ein humorvolles Zwiegespräch über ihre jeweilige Geschwisterliebe lieferten sich Nadja Zengel und Katrin Liebeskind. Wer jeweils deren Eltern kennt, weiß, dass der Apfel hier nicht weit vom Baum gefallen ist. Die Zwei sind definitiv talentiert und büttentauglich, mit ihnen ist der Bühnennachwuchs gesichert.

Trockener Humor, tolle Tänze

Tilo Hartig, seit Jahren ein Garant für trocken dargebrachte, amüsante Büttenreden, ließ sich über die Pubertätskrise seines Sohnes aus. Samstags habe der Sohn keine Zeit für sein Gadde, weil er do daten tät. »Die Mädels renne uns die Bude ei, alle Größe, Forme, Stärke und ich soll mir a noch alle Nome merke«.

Die Sandhasen sind für ihre vielen tollen Tänze bekannt. Eindrucksvoll ist schon das Bild zu Sitzungsbeginn, bei dem alle Garden auf der Bühne vereint sind. Die Tänze aller Gardemädchen, der Mini-, der Kleinen-, der Mittleren- und Großen Garde waren wie immer auf hohem Niveau und mit vielen frischen Choreographie-Elementen. Herausgestochen ist die Große Garde mit dem Motto »Ausbruchsstimmung«.

Pfiffig, stimmig und mit großer Leidenschaft tanzten hier die »Sheriffs« und die »Ausbrecher« zusammen. Einfach süß waren die Minis als Papageien, die Kleine Garde als »Eiszauber« und die Mittlere Garde als Bauarbeiter.

Des weiteren traten noch die Tanzgruppen »Under Pressure« und wie immer am Schluss das fesche Männerballett die »Sambaschlambe« auf, die das gut gelaunte Publikum in die nächtliche Faschingsparty entließ.

Anja Keilbach

Narrenbarometer Parole: Nein! Doch! Ooh! Obernarr: Vorstand Tommy Schmid Muss den Kopf für die Sitzung hinhalten: Sitzungspräsidentin Andrea Seidler Dauerbrenner: Bütt Antje Rothermich (neu mit Tochter Xena-Mystica Zahn), Wolfgang Ühlein und Tilo Hartig Kostümchef: jeder selbst Bühnenbildner: Bühnen- und Hallendeko unter der Leitung von Daniela Bachmann; Henning Seidler, Tommy Schmid, Carsten Gruhn, Michael Eilbacher und wechselnde hilfreiche Hände Technikfreak: Jürgen Liebeskind und sein Team Schlüsseldienst: Tommy Schmid Termine in der heißen Phase: 2. Sitzung am Samstag, 11. Februar, um 19.11 Uhr; Spritzerball mit »Ingo ohne Flamingo« am Samstag, 18. Februar; Faschingssonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr Umzug in Röllfeld mit anschließenden »Fasching uff de Gass« an der Turnhalle. ()