Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg bietet jetzt ein Trauer-Café in Weilbach an

Raum für Trauer bieten

Weilbach 08.08.2022 - 09:20 Uhr 1 Min.

Am 13. August findet das erste Mal ein Trauercafé des ökumenischen Hospizvereins im Landkreis Miltenberg in der Weilbacher Bücherei statt. Hospizbegleiterin Marita Eck (links) und Hospiz- und Trauerbegleiterin Edith Glück haben sich testweise schon einmal eingerichtet. Foto: Petra Berberich

So findet bereits jeden zweiten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr ein Trauer-Café in den Räumen des Hospizvereins in der Obernburger Römerstraße 51 statt. Nun soll jeden dritten Samstag noch ein Trauer-Café in der Weilbacher Bücherei in der Hauptstraße 63 zur gleichen Uhrzeit hinzukommen. Das erste Treffen ist am 13. August.

Ohne Anmeldung können Angehörige von sterbenden Menschen und auch Personen, die bereits einen geliebten Menschen verloren haben, sich in einem geschützten Rahmen austauschen und ihrer Trauer Raum geben. Sechs Trauerbegleiterinnen wechseln sich an den einzelnen Terminen ab. Zwei beziehungsweise drei von ihnen leiten das Café. Die Gespräche unterliegen der Schweigepflicht.

Der Rückhalt in einer Gruppe könne für Trauernde in dieser seelischen Ausnahmesituation eine große Hilfe sein. Die Erfahrung, dass es richtig sei, Gefühle zuzulassen, könne Trauer verändern und leichter machen, betonen Sauer und Berberich. "Trauer ist ein Prozess des Durchlebens. Dazu gehört auch, sie einfach zuzulassen", erklärt der Vorsitzende weiter.

Jeder trauere ganz individuell, durchlebe die verschiedenen Phasen anders, müsse die Trauer erst begreifen können. Früher habe diese Trauerarbeit oftmals hinter verschlossenen Türen stattgefunden, fügt die Koordinatorin an. Das möchte der Verein ändern - neben möglichen Einzelgesprächen mit dem zusätzlichen Café im Weilbach auch im südlichen Landkreis eine Anlaufstelle bieten.

"Wenn der Mensch den Menschen braucht", ist die Überschrift der Trauer-Cafés - und genau darauf komme es an. Einfach da zu sein und zuzuhören, oft auch ganz kommentarlos, damit sei schon vielen Betroffenen durch die Hospiz- und Trauerbegleiter geholfen. Nur Menschen, die ein ähnliches Schicksal erlebt hätten, könnten wirklich empfinden, was der andere durchmache. "So entsteht eine gewisse Verbundenheit", geht Alois Sauer ins Detail. Mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden ist laut Petra Berberich dabei für die ehrenamtlichen Helfer ganz wichtig.

Neben der Trauerbegleitung bietet der ökumenische Hospizverein unter anderem eine ambulante Hospizbegleitung, Ausbildung zum Hospizbegleiter, Beratungen zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sowie zu allen Themen um Erkrankung und Möglichkeiten des Hospiz- und Palliativ-Netzwerkes an.

Mehr Informationen unter https://www.hospizverein-miltenberg.de

jel