Rathausplatz nach fünf Jahren Bauzeit eingeweiht

Ortsentwicklung: Projekt in Lützelbach kostet deutlich mehr Geld als geplant - »Sinnvolles geschaffen«

Lützelbach 23.08.2021

Gut besucht ist die Einweihung des Rathausplatzes in Lützelbach, die vom Weinfest des SV Lützel-Wiebelsbach umrahmt wird.

Bereits im Jahr 2016 wurde das rückwärtige Gebäude, eine alte Schreinerei, abgerissen und so neue Parkflächen geschaffen. Im darauffolgenden Jahr ergab sich dann für die Gemeinde die Gelegenheit, das Nachbaranwesen Mainstraße 5 zu kaufen. Dieses wurde ebenfalls abgerissen und die so entstandene Freifläche in die Planung einbezogen.

Schon damals war klar, dass der neue Rathausplatz ansprechend gestaltet wird und laut Olt eine Bereicherung für die Ortsmitte werden sollte. Zudem wurde auch die Bushaltestelle am Rathaus in das Konzept integriert. Entstanden ist beispielsweise ein neues Wartehäuschen, das Schutz vor Wind und Wetter bietet.

Dass mit der Neugestaltung des Rathausplatzes nach Aussage des Rathauschefs »etwas Sinnvolles und Schönes geschaffen wurde«, davon konnten sich nicht nur die Lützelbacher bei der offiziellen Einweihung überzeugen. Umrahmt wurden die Feierlichkeiten von einem kleinen Weinfest, das der SV Lützel-Wiebelsbach ausrichtete. Für die passende Musik sorgte Erich Schnellbacher.

Entstanden ist während der Neugestaltung des Rathausplatzes auch schon der Startpunkt für den Neubau des Aufzugs, damit zukünftig ein barrierefreier Zugang zum Rathaus möglich ist. Die Gesamtkosten für die Neugestaltung des Rathausplatzes beliefen sich auf etwa knapp 900.000 Euro, kalkuliert waren ursprünglich 500.000 Euro. Mit etwa 200.000 Euro schlug dabei die neue Bachverrohrung zu Buche. Die anderen Mehrkosten ergaben sich aus den Mehrleistungen, die während der Arbeiten aufliefen, unter anderem der Unterbau zur Vorbereitung der Aufzugsanlage.

mwz