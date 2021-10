Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rathaus Sulzbach ist »Digitales Amt«

Digitalministerin Judith Gerlach überreicht Auszeichnung an Bürgermeister Martin Stock

Die Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach überreicht Sulzbachs Bürgermeister Martin Stock vor dem Rathaus die Auszeichnung "Digitales Amt".

Der Markt Sulzbach wird zudem auf der Webseite des Staatsministeriums für Digitales veröffentlicht, um zu zeigen, dass die Kommunen bei der Digitalisierung bereits gut vorangekommen ist.

Anliegen online erledigen

»Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben der bayerischen Kommunen in den nächsten Monaten«, wird Ministerin Gerlach in der Mitteilung zitiert. Einige seien hier bereits vorbildlich unterwegs. Mit dem Prädikat »Digitales Amt« werde nicht nur das Engagement dieser Gemeinden, Städte und Landkreise gewürdigt, sondern auch die Bürger darauf hingewiesen, dass sie hier viele ihrer Anliegen schon online erledigen können, sagt Gerlach.

Zeitsparend, umweltschonend

Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung ›Digitales Amt‹ als erste Kommune in der Region«, erklärte Sulzbachs Bürgermeister Martin Stock. Die Sulzbacher schätzten die Möglichkeit, Behördengänge digital zu erledigen. Das spare Zeit und Geld und sei gut fürs Klima, so Stock und versichert: »Wir verstehen uns als modernes und serviceorientiertes Rathaus und werden auch weiterhin in den Ausbau unserer Online-Dienste investieren.«

Das bayerische Staatsministerium für Digitales übergibt Kommunen, die die Voraussetzungen für die Auszeichnung erfüllen, ein Schild mit der Aufschrift »Digitales Amt«. Diese dürfen zudem mit einem Online-Signet für ihrer Website mit dem Prädikat werben und werden auf der Website des Ministeriums veröffentlicht.

Zuschüsse aus Förderprogramm

Das Ministerium unterstützt die Kommunen laut Mitteilung mit einer Vielzahl von Maßnahmen bei der Verwaltungsdigitalisierung. Im Förderprogramm »Digitales Rathaus« stehen demnach rund 42 Millionen Euro bereit. Gemeinden und Gemeindeverbände im Freistaat können Zuschüsse für das erstmalige Bereitstellen von Online-Diensten erhalten.

Mit dem »Grundkurs Digitallotse« vermittle das Ministerium rechtliche und organisatorische Grundlagen zur kommunalen Digitalisierung, heißt es in der Meldung weiter. Ergänzend stelle es Checklisten zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes zur Verfügung, um für noch mehr Transparenz zu sorgen und Unsicherheiten bei den Kommunen abzubauen.

Weitere Infos zum Prädikat »Digitales Amt« gibt es unter https://www.stmd.bayern.de/themen/digitale-verwaltung/digitales-amt

