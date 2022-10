Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rat fordert schleunig Tempo 30

Verkehr: Landratsamt will zuvor Parkraumkonzept

Amorbach 07.10.2022 - 12:49 Uhr < 1 Min.

Bürgermeister Peter Schmitt erklärte, 49 Bürger hätten den Antrag vom 3. November 2021 unterzeichnet und beim Landratsamt die Temporeduzierung beantragt. Bei einem Ortstermin mit der Stadt Amorbach, der Polizei, dem Staatlichen Bauamt und dem Landratsamt am 12. April 2022 sei die Stadt beauftragt worden, zunächst ein Parkraumkonzept für die Kreisstraße zu erstellen. Diese Maßnahme müsse einer gegebenenfalls zu ändernden Geschwindigkeitsreduzierung vorgeschaltet werden.

Der Stadtrat billigte diese Aufforderung aber nicht und blieb bei seiner Haltung, Tempo 30 sofort einzurichten. Vom Landratsamt will man wissen, auf welcher gesetzlichen Grundlage dieses Parkraumkonzept vor Einführung von Tempo 30 beruht. Den Bürgern in der Weilbacher Straße reiße mittlerweile bald der Geduldsfaden, da der Antrag in Kürze einjähriges Jubiläum feiert. Die Bürger forderten klare Zeitlinien und -fristen, bis zu denen die nächsten Entscheidungen getroffen werden.

Die Verwaltung wird laut Bürgermeister nochmals versuchen, mit dem Landratsamt einen Kompromiss im Sinne der Antragsteller zu finden. Das Thema soll in der nächsten Stadtratssitzung auf die Tagesordnung kommen.

wiz