Gemeinderat Dorfprozelten: Klage gegen Kiesabbau ist vom Tisch

Die Ge­mein­de Dorf­pro­zel­ten wird nicht ge­gen den Pl­an­fest­stel­lungs­be­schluss zum Kies­ab­bau am Trem­hof kla­gen. Das hat der Ge­mein­de­rat in ei­ner au­ßer­plan­mä­ß­i­gen Sit­zung am Don­ners­ta­g­a­bend im Pfar­r­heim be­sch­los­sen. Den An­trag auf Kla­ge hat­te der Dorf­pro­zel­te­ner Bür­ger Joa­chim Sch­midt ein­ge­reicht (wir be­rich­te­ten). Am 14. De­zem­ber hat­te das Land­rat­s­amt Main-Tau­ber-Kreis grü­nes Licht für das Bau­pro­jekt ge­ge­ben.