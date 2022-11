Randnotizen: Wenn Dunkelheit überhaupt nicht romantisch ist

Dun­kel­heit wur­de ja schon im­mer gern ro­man­ti­siert. Vom ster­nen­kla­ren Him­mel und rau­schen­den Wäl­dern schwärmt Ei­chen­dorff in sei­ner "Mond­nacht". Chris Nor­man ist be­tört von ei­ner "Mid­night La­dy". Beim Ren­dez­vous im Dun­keln lässt sich's am bes­ten mun­keln, wuss­te Pe­ter Alex­an­der ("Und die Mu­sik spielt da­zu"). Für Si­mon and Gar­fun­kel ist die Dun­kel­heit ein al­ter Freund in der Stil­le ("Hel­lo dar­k­ness my old fri­end" aus "The Sound of Si­len­ce").