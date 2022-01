Randnotizen: Wenn der Amtsschimmel röchelnd in der Ecke liegt

Rathaussturm 2019 und 2022 im Vergleich

Miltenberg 14.01.2022 - 09:58 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der symbolische Rathausschlüssel in Narrenhand. Foto: Felix Kästle/dpa

So lief ein Rathaussturm 2019:

Die Narren zogen munter zum Rathaus, wo sie vom Bürgermeister und der gesamten Verwaltungsmannschaft erwartet wurden. Ein Berg Kräppel stand bereit. Der Bürgermeister musste sich nicht lange bitten lassen, bevor er den überdimensionalen, mit Alufolie umwickelten Papp-Rathausschlüssel aushändigte. Jetzt war der Schlüssel zur Macht in Narrenhand. Der Fasenachter mit der spitzesten Zunge und den flottesten Reimen hält dem Amtsschimmel einen Spiegel vor. Der wiehert einmal laut - und macht weiter im Trott, äh, Galopp. Die örtliche Kapelle spielt einen Dreifach-Tusch.

So läuft der Rathaussturm 2022:

Die Narren überlegen per Videokonferenz, wie sie coronakonform das Rathaus stürmen können. Sie lassen sich einen Termin geben. Damit es zu keinen Menschenansammlungen kommt, gibt es die Termine im Halbstundentakt. Am Eingang ist die 3G-Kontrolle. Um zu prüfen, ob das Impfdokument und die Person zusammenpassen, muss der Ausweis vorgezeigt werden. Wegen der Faschingsmaskerade dauert dieser Check deutlich länger als sonst üblich. Hörnermänner müssen draußen bleiben, unabhängig von 3G. Man will Bilder vermeiden, wie sie bei der Erstürmung des Kapitols in Washington entstanden sind.

In den heiligen Hallen der Verwaltung angekommen - gähnende Leere. Die Mitarbeiter sind in präventiver Quarantäne, der Bürgermeister ist auf einer Videoleinwand zugeschaltet. Bild und Ton sind miserabel. Die Rede des Narrs kommt nur bruchstückhaft beim Rathauschef an. Der Amtsschimmel liegt röchelnd in der Ecke. Der Tusch kommt vom Band. Die Mitarbeiterin, die auch den Check-in gemacht hat, gibt dem Narren einen einzeln abgepackten Kräppel und sagt, dass die Dauer des Besuchstermins abgelaufen ist. Helau!

re