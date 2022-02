Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Randnotizen: Warum das kühle Nass in Obernburg kurz astronomisch teuer war

Die Niere für einen Liter Wasser

Trinken, waschen, duschen: Wir brauchen jeden Tag Wasser.

Hauptsächlich Schuld daran war ein marodes Leitungsnetz mit dringendem Sanierungsbedarf. Umso erfreulicher war vor kurzem die Nachricht aus dem Rathaus, dass die Sanierungsmaßnahmen greifen und das kostbare Nass in diesem Jahr günstiger werden soll. Obwohl... "Ab Januar 20223,70 Euro," lautete die Schlagzeile auf main-echo.de. Alles nur falsche Hoffnungen? Was war passiert? War das baufällige Leitungsnetz nun doch überraschend komplett zusammengebrochen und das wertvolle Element quasi unbezahlbar?

Ein aufmerksamer Leser wollte es genau wissen und schickte die unglaubliche Neuigkeit jetzt an die "Perlen des Lokaljournalismus", eine Satire-Seite auf Facebook, die eben solche kuriose Meldungen teilt. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Damit sei die psychologisch wichtige Marke von 20220 Euro wohl überschritten, bemerkte ein Fan der Seite. Ein anderer sah verzweifelte Obernburger schon an den Tankstellen Schlange stehen, die ihren Durst mit vergleichsweise günstigem Benzin und Diesel stillen wollen. In einem weiteren Kommentar gab es Entwarnung: "Keine Sorge, wenn die Polkappen erst mal geschmolzen sind, ist wieder Wasser für alle da. Nur noch entsalzen!" Ein Leser befürchtete einen unfairen Handel: "Die Überschüsse werden schweineteuer nach Unterburg verkauft". Für Besserverdienende hatte ein Scherzkeks den Ratschlag: "Duscht doch mit Champagner!".

Die Kreativität der Facebooknutzer lässt die Verfasserin der Überschrift mit dem vergessenen Leerzeichen immerhin schmunzeln. Selbstverständlich kostet der Kubikmeter Wasser keine 20223,70 Euro, sondern seit Januar 2022 - Achtung, Leerzeichen - 3,70 Euro statt bisher 4,13 Euro. Keine Sorge also, liebe Obernburger. Niemand braucht, wie auf Facebook befürchtet, Regenwasser abzukochen oder eine Niere zu verkaufen. Es gibt genug Wasser für alle - zu erschwinglichen Preisen.

Miriam Schnurr