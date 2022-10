Randnotizen: Kunst oder Katze, das ist hier die Frage

Was ein verhunzter Jesus mit dem Kreis Miltenberg zu tun hat

Miltenberg 21.10.2022 - 15:00 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ist das Kunst oder kann das weg?

Es gibt ein Bild im Kreis, das erinnert an diesen spanischen Fauxpas. Wo es genau es zu sehen ist, soll hier keine Rolle spielen. Nur so viel: Von heute auf morgen hingen - überall im Ort verteilt - bunte Zettel, eingepackt in Klarsichtfolie und mit Klebestreifen an Wände, Laternen und Ampel gepappt. »Wem gehört dieser junge Kater«, stand darauf in schwummrig-triefender Schrift. Drunter: ein Bild der Mietze. Vermutlich. Denn die Zettel hingen kaum, da schüttete es. Der Regen durchnässte die Zettel, wellte das Papier, mischte die Farben zu einem konturenlosen Klecks. Das Kätzchen zerlief zu einem impressionistischen Brei.

Sie hatte es nur gut gemeint: Eine spanische Rentnerin wollte ein völlig lädiertes Jesus-Fresko auffrischen. Sie scheiterte triumphal. Das verhunzte Bild erntetet weltweit Spott und Häme, entwickelte sich dann jedoch zum Publikumsmagneten.

Zweifelsohne: Sie ist hübsch anzusehen, diese wirre Vermählung von Blau-, Schwarz- und Rosatönen. Und doch juckt's einem bisweilen in den Fingern, wenn man ohnehin tatenlos an der Ampel aufs grüne Männchen wartet. Dann richtet sich der Blick aufs Bild mit dem Monet-Moment. Auf die verschwommene Katze, der kein Schnäuzchen, keine Ohren und Tatzen vergönnt sind. Wie bitte soll sie jetzt nach Hause, Tier und Besitzer wieder zueinander finden.

Stabilo für mehr Kontur

Der Stabilo in der Tasche, er könnte der Mieze helfen. Ihr ein paar Konturen verleihen. Allein die bösen Erinnerung an die spanische Hobby-Restauratorin lassen zurückschrecken. Bitte kein Fauxpas historischen Ausmaßes im Kreis. Und vielleicht ist's ja auch so gewollt, diese verregnete Kunst. Nicht immer kapiert der Pöbel, was der Künstler zu vermitteln versucht. Handelt es sich dabei am Ende gar um eine Kunst-Aktion? Sind die Klarsichtfolien aus diesem Grund mit der Öffnung nach oben angeklebt worden? Wet Art, klingt doch fancy.

Weniger fancy war die Zeit damals übrigens für die spanische Rentnerin. Sie wurde übel verspottet und angefeindet, zumindest so lange, bis sich der verhunzte Jesus von der Lachnummer zum Publikumsmagneten mauserte. Das 5000-Seelen-Dorf - bis dahin unbekannt - wurde reich und berühmt. Alle wollten den Affen-Jesus sehen. Die alte Dame ist ein Star. Sie malt wohl noch immer, wenn auch nur auf ihren eigenen Leinwänden.

Kathrin Wollenschläger