Warum Bayerns Politik keine göttlichen Eingebungen braucht

Randnotizen von Georg Kümmel

Ein Ascheberger im Narren-Himmel: Herbert Pries als Engel Aloisius.

Also blieb das Münchner Maximilianeum seit nunmehr 111 Jahren - so lange ist es her, dass Ludwig Thoma seinen grantelnden Engel auf die Reise schickte - gleichsam als Auge des Orkans von göttlichen Eingebungen jeglicher Art verschont. Aber - tröstlich für die Bürger Bayerns - ringsum waltet des Himmlische dennoch und vieles fügt sich auch ohne gottgelenkte Regierung zu Besten.

Nehmen wir nur die hartnäckige Weigerung des Kultusministeriums, den Lehrermangel an bayerischen Schulen auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Jetzt hat sich die Situation so zugespitzt, dass nach den Sommerferien nur noch jede zweite Klasse einen Lehrer bekommt. Doch das Problem löst sich von selbst: Statt der Pädagogen zieht im Herbst auch Corona wieder in die Klassenzimmer und es darf deshalb sowieso nur die Hälfte der Kinder eingelassen werden.

Rettung vor dem Ruin

Fast so lange, wie Aloisius nun schon an der Bierbank klebt, warten in Miltenberg Stadtrat, Bürgermeister und Verwaltung auf Wegweisung, wie sie die Planung für die Sanierung der Grundschule zu einem guten Ende bringen können. Das 70 Jahre alte Gebäude ist mittlerweile eine energetische Vollkatastrophe und wäre angesichts der explodierenden Energiepreise endgültiger Ruin der Stadt ?

? walteten nicht auch hier himmlische Mächte. War im vergangenen Jahr wegen Corona Zwangslüften angesagt, folgt im kommenden Winter wegen Gasmangel Heizverbot. Da ist es gut, dass nie saniert wurde, denn so spart die Stadt Miltenberg viel mehr als die umliegenden Kommunen, deren modernisierte Schulen weniger Energie verbrauchen.

Was aber, wenn Aloisius doch einmal aufstehen und nach der bayerischen Staatsregierung auch der bedürftigsten Stadt Bayerns Wegweisung überbringen wollte? Reichen dann Festbier und Michelsmess, um ihn kurz vor dem Ziel aufzuhalten? Und vor allem: für wie lange?

Da waltet ein drittes Mal das Schicksal glücklich. Wer auch nur einen flüchtigen Blick auf das entstehende Messe-Festzelt des Lechnerwirts Mathias Hofmann geworfen hat, weiß: Das Ding ist für die Ewigkeit gebaut. Höchst unwahrscheinlich, dass es je wieder abgeschlagen wird. Ein sicherer, langfristiger Verwahrort für Engel und göttliche Ratschläge. Halle?luja? Zefix-Halleluja... Sackl?zement-Halleluja...