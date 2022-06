Ralf Imig gibt als Leiter Einblick in die Orthopädie und Unfallchirurgie der Helios-Klinik Erlenbach

Mit Herzblut fürs Kniegelenk

Erlenbach a.Main 21.06.2022 - 10:18 Uhr 4 Min.

Ralf Imig, Leiter der Orthopädie in der Erlenbacher Helios-Klinik, bei der Arbeit.

»Der Teamgedanke zählt bei uns«, sagt der 58-Jährige, der die Abteilung nach eigenen Angaben vor 12 Jahren »aus dem Boden gestampft« hat und die nun aus drei Oberärzten, fünf Assistenzärzten und natürlich dem Pflegepersonal besteht. Diese Entwicklung war eine Folge der Spezialisierung im Bereich Chirurgie.

»Früher hat ein Chirurg morgens einen Darm genäht und abends ein Bein operiert«, versucht Imig die große Bandbreite der Chirurgie deutlich zu machen. Doch besonders die Arbeitsgenossenschaften hätten dann auf eine klare Trennung gedrängt. Ein Arbeitsunfall ist eben ein Arbeitsunfall. Dennoch braucht es als Chirurg die nötige Expertise. Gerade in der Notaufnahme muss schnell entschieden werden, wer in Erlenbach behandelt werden kann und wer weiterverlegt werden muss. »Komplexe Beckenfrakturen oder Wirbelsäulen-OPs sind beispielsweise nicht unser Metier«, sagt Imig.

Seit 32 Jahren im Beruf

Der Arzt ist seit 32 Jahren im Beruf und hat tatsächlich als Herzchirurg angefangen, war zunächst in Frankfurt und Aschaffenburg, bevor er nach Erlenbach kam. Als sich die Fachärzte spezialisieren mussten, hat er sich bewusst für die Unfallchirurgie entschieden. »Da kommen Menschen mit akuten Problemen, man kann direkt helfen und sieht auch schnell Erfolge«, sind für ihn die Hauptgründe.

Die Unfallchirurgie ist letzten Endes über das Traumanetzwerk entstanden. Dabei schließen sich mehrere Kliniken zum Netzwerk zusammen. Die Uniklinik Würzburg ist das überregionale Zentrum, Erlenbach ein lokales. »Unser Netzwerk funktioniert bestens, bis zu den Rettungsdiensten hinaus.«

Wie bei den meisten medizinischen Berufen sind auch in der Unfallchirurgie das Arbeitspensum und die Arbeitsbelastung hoch. »Nachtschichten, Arbeit am Wochenende, akute Fälle, das muss man wollen«, so Imig, der das für sich akzeptiert hat. »Hier gibt es keinen Dienst nach Vorschrift.« Ihm ist bewusst, dass das den Beruf für den Nachwuchs unattraktiv macht und der demografische Wandel auch den Ärzten zu schaffen machen wird. Nicht nur die Patienten werden immer älter und zahlreicher, weil sie im Alter einfach mehr Lebensqualität wollen und aktiver sind als früher. »Die jungen Leute sind eine andere Generation. Keiner will mehr wie ein klassischer Hausarzt 365 Tage im Jahr für den Patienten da sein und vielleicht auch Teilzeit arbeiten.«

Noch sei die Versorgung gesichert. Das Warten auf einen Facharzttermin sieht er unproblematisch. Es gebe die Vermittlung über die 116 117, die innerhalb von vier Wochen einen Termin organisieren muss. »Leider kennen die Nummer noch zu wenig Menschen«, ist seine Erfahrung - und kommen eher in die Notaufnahme. »Ich verstehe die Nöte und Ängste. Aber ein verstauchter Fuß ist neben einem Schlaganfall-Patienten nun mal zweitrangig.« Zudem gebe es klare Leitlinien bei medizinischen Problemen. »Natürlich wird ein akuter Notfall entsprechend versorgt.«

Geplante Eingriffe

In die Orthopädie und Unfallchirurgie nach Erlenbach kommen Menschen mit geplanten Eingriffen bei Gelenkbeschwerden zum medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Dort werden sie laut Imig zunächst konservativ behandelt und bei Bedarf operiert. Und zu den Notfällen gehört fast alles, was man sich vorstellen kann: Sport- und Freizeitverletzungen, Knochenbrüche und vieles mehr. Etwa 20.000 Fälle, so schätzt Imig, sind es im Jahr.

Und bei der Endoprothetik? Da sind es laut Imig in Erlenbach durchschnittlich 150 neue Hüften und 100 künstliche Kniegelenke, die im Jahr eingesetzt werden. Tatsächlich liegt Deutschland laut einer OECD-Studie bei den Gelenk-OPs im Ranking sehr weit vorn: 2019 wurden pro 100.000 Einwohner 227 künstliche Kniegelenke eingesetzt, Spitzenreiter war die Schweiz mit 260 neuen Knien. 315 neue Hüften wurden in Deutschland 2019 pro 100.000 Einwohner eingesetzt. Diese Zahlen sind auf der Seite statista.com nachzulesen. Bei den Hüftprothesen führt Deutschland die Liste an. Gleich danach kommt die Schweiz mit 313 künstlichen Hüften pro 100.000 Einwohnern. Im Vergleich liegen da beispielsweise das Vereinigte Königreich (182 neue Hüften und 142 Knie) und Frankreich (Hüften: 252, Knie: 185) weiter hinten.

Auch die Pressestelle des AOK-Bundesverbandes verweist auf die OECD-Zahlen und präzisiert: 2019 wurden 261.581 Hüft-Endoprothesen implantiert und 188.981 Knie-Endoprothesen bundesweit eingesetzt. »In beiden Fällen wurden damit seit 2005 Höchststände bei den OPs verzeichnet«, so AOK-Sprecherin Ines Klut. Während der Corona-Pandemie sei es in den vergangenen beiden Jahren zu zahlreichen Verschiebungen planbarer Eingriffe gekommen, die Zahlen gingen zurück. »Bei den Hüftimplantationen waren es in der ersten Pandemiewelle beispielsweise minus 44 Prozent, in der zweiten Welle minus 22 Prozent.« Doch die Lage stabilisiere sich wieder: »In der dritten Welle sehen wir zuletzt nur noch einen Rückgang von 13 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Frühjahr 2019.«

Demographischer Wandel

Schnell liegt da der Verdacht nahe, Ärzte und Kliniken wollen damit Geld verdienen. »Bestimmt gibt es schwarze Schafe. Aber als Arzt will ich meinen Kollegen einen gewissen Berufsethos allgemein nicht absprechen«, so Imig. Auch hier sieht er die Hauptursache im demografischen Wandel und in der guten Versorgungsstruktur in Deutschland.

»Vor 30 Jahren wurde ein 70-Jähriger mit Knieschmerzen mit Tabletten heimgeschickt. Heute fordert diese Generation die bestmöglichste medizinische Versorgung, um möglichst lange mobil zu bleiben«, so seine Einschätzung. Der Mediziner betont aber: »Unser Grundsatz ist: Ein Gelenk sollte so lange wie möglich erhalten bleiben. Es gibt zuerst immer den konservativen Therapieversuch.«

MIRIAM SCHNURR

