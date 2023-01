Raiffeisenbank Eichenbühl will mit Volksbanken Mosbach und Main-Tauber fusionieren

Die Raif­fei­sen­bank Ei­chen­bühl, die Volks­bank Mos­bach und die Volks­bank Main-Tau­ber wol­len al­ler Wahr­schein­lich­keit nach fu­sio­nie­ren. Wel­che Aus­wir­kun­gen dies auf die klei­ne Ei­chen­büh­ler Raif­fei­sen­bank hat und wie es um de­ren Kun­den und Mit­ar­bei­ter künf­tig be­s­tellt ist, die­sen Fra­gen ha­ben sich die Vor­stän­de und Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­den am Don­ners­ta­gnach­mit­tag in ei­ner Pres­se­kon­fe­renz in Os­ter­bur­ken ge­s­tellt.