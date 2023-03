Räume für Berufsfachschule oder Mehrgenerationenwohnen?

Die Plä­ne für die Be­bau­ung rund um das Rat­haus sind in der Klin­gen­ber­ger Stadt­rats­sit­zung am Di­ens­tag vor­ge­s­tellt wor­den. Das Kon­zept prä­sen­tier­ten die Ge­schäfts­füh­re­rin der Spie­gel Con­sul­ting GmbH, El­ke Spie­gel, und Ar­chi­tekt Jür­gen Christ. Die Spie­gel Con­sul­ting GmbH ist in Klin­gen­berg nicht un­be­kannt. Un­ter der Fe­der­füh­rung des Un­ter­neh­mens ist be­reits die neue Orts­mit­te in Trenn­furt ent­stan­den.