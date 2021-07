Radwegschilder: Rüdenauer Rat ändert Beschluss

Wegführung am neuen Großkreisel noch unklar

Das Rüdenauer Gremium hatte damals beschlossen, dass vier Radweghinweisschilder, jeweils zwei Haupt- und Zwischenwegweiser, angeschafft und aufgestellt werden. Zwischen diesem Beschluss und der Bestellung habe sich die Sachlage aber verändert, erklärte jetzt Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann. Beim geplanten Ausbau der MIL 4 soll nach Informationen des Staatlichen Bauamtes ein Radweg mit eingeplant werden. Dadurch würde die Aufstellung von zwei der geplanten Schilder zu Irritationen führen und diese müssten wieder entfernt werden.

Die Verwaltung schlug daher vor, von Rüdenau kommend vorerst lediglich die beiden Wegweiser für Radwege an der Straßenecke Hauptstraße/Röseweg und an der Kleinheubacher Straße an der Einfahrt in den Wirtschaftsweg aufzustellen. Ein Schild und die Aufschrift »Kleinheubach 2,0 - über Verbindungsweg zur Straße am Felsenkeller« sollen auf diese Anbindungsmöglichkeit hinweisen. Diese Hinweisschilder könnten auch dann dort verbleiben, wenn über die überregionale Beschilderung eine weitere Möglichkeit für den überörtlichen Radverkehr ausgewiesen wird.

Erika Törl, Mitarbeiterin im Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft, berichtete in der Gemeinderatsitzung von einem Ortstermin, bei dem auch die Fachbehörden des Landratsamtes die Situation am neuen Großkreisel in Augenschein genommen hatten. Für diesen Bereich müsse noch die Wegführung und die routen- und nahzielorientierte Beschilderung festgelegt werden. Entscheidungen seien dabei noch keine getroffen worden.

Wolf-Pleßmann informierte das Gremium auch über die Kosten der Maßnahme. Zu den Kosten eines Hauptwegweisers von etwa 66 Euro kommen demnach noch die Anschaffungskosten für die beiden Rohrpfosten und die Bodenhülse (circa 75 Euro Materialkosten) und die Kosten für das Aufstellen von etwa 100 Euro dazu.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Anschaffung von zwei Radwegweisern mit dem genannten Text. Die Vorschläge der Fachbehörden nach dem Vor-Ort-Termin zur Ausschilderung der Radwege rund um den Kreisel Kleinheubach werden abgewartet und deren Vorschläge dann dem Gemeinderat vorgelegt.

Hans-Jürgen Freichel