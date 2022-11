Radwegenetz in Röllbach soll besser werden

Gemeinde will Förderung beantragen

Röllbach 08.11.2022 - 13:12 Uhr < 1 Min.

In der Sitzung am Montag im Rathaus beschloss der Rat einstimmig, für die Arbeiten am Prozeltener Weg (Teilstück auf Röllbacher Gemarkung) und am Radweg Richtung Röllfeld beim Miltenberger Landratsamt Fördermittel zu beantragen. Eine Nettokostenschätzung liegt laut Bürgermeister Michael Schwing bei rund 80.000 Euro (50.000 Euro für den Prozeltener Weg).

Sicherheit gefährdet

Dass beide Wege sanierungsbedürftig sind, untermauerte Schwing mit Bildern. Je nachdem, welche Förderungen fließen, sollen die Auftragsvergaben erfolgen. Der Bürgermeister merkte an, dass die Erneuerung des Prozeltener Weges die dringendere Maßnahme sei. Die Gemeindeverwaltung sieht dort schnellen Handlungsbedarf, um die Sicherheit zu gewährleisten. Denn die Asphaltdeck sei teils gebrochen oder sehr stark beschädigt. Der Radweg nach Röllfeld sei weitgehend in Ordnung, weise aber dennoch an einigen Stellen Fahrbahnbeschädigungen, welche die Sicherheit der Nutzer stark gefährden würden.

Schwing sagte, dass Förderanträge zeitnah eingereicht werden müssten, da noch in diesem Jahr der zuständige Ausschuss über die im kommenden Jahr zu fördernden Maßnahmen entscheiden werde. Weiter merkte er an, dass beim »Prozeltener Weg« die Sanierungsmaßnahme voraussichtlich zusammen mit dem Wasserleitungsbau zum Tiefbrunnen Drei erfolgen könne.

Marco Burgemeister