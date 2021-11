Radwege-Test: Unterwegs zu den Spessarträubern

Von Elsenfeld über Eschau nach Mespelbrunn

Miltenberg 14.11.2021

Am Ziel der Tour angekommen: das Wasserschloss Mespelbrunn. An der Kreuzung der Staatsstraße St 2308/St 2317 am Dammbacher Ortsteil Neuhammer (Kreis Aschaffenburg) müssen sich unsere Radwegetester entscheiden, ob sie auf dem Schotterweg fahren oder die Straße benutzen. Auf der früheren Bahntrasse im Eschauer Ortsteil Hobbach geht es weiter bis nach Neuhammer. Der Ort gehört zur Gemeinde Dammbach (Kreis Aschaffenburg). Am neuen Eschauer Gewerbegebiet "Quelle" beginnt ein gut ausgebauter Fußweg in Richtung Unteraulenbach, der auch für Fahrradfahrer freigegeben ist.

Es ist eine Fahrt durch die natürliche und kulturelle Vielfalt des Spessarts. Der Weg führt vorbei an Weinbergen und durch die idyllischen Uferlandschaften der Elsava. Unser Mitarbeiter Martin Roos und seine Ehefrau Karin sind die Strecke gefahren, wieder mit einem herkömmlichen Trekkingrad und einem Pedelec mit Unterstützung eines Elektromotors.

Herbstlicher Novembersonntag

Start der Tour ist an einem herbstlichen Novembersonntag Elsenfeld. Wir fahren über den Radweg, der am Waldsportplatz beginnt und erreichen den Elsenfelder Ortsteil Rück-Schippach. Auf der linken Seite sind die Rücker Weinberge in herbstlichem Gewand zu sehen. Wir fahren durch den Ort und überqueren die Kreisstraße MIL 34, die von Schippach nach Streit führt. Nach fünf Minuten passieren wir das Kloster Himmelthal neben der Staatsstraße 2308.

Der Weg führt uns weiter in Richtung Eschau. Vor Eschau überqueren wir die Staatsstraße und fahren auf dem Radweg linksseitig der Eschauer Umgehungsstraße bis zum Sportgelände von Eintracht Eschau. Nach der Unterführung geht es durch den Eschauer Kreisel bis zum neuen Gewerbegebiet "Quelle". Hier beginnt ein gut ausgebauter Fußweg in Richtung Unteraulenbach, der auch für Fahrradfahrer freigegeben ist.

An Feldern vorbei

Wir nähern uns nun dem Eschauer Ortsteil Unteraulenbach und fahren auf der Straße durch den kleinen beschaulichen Ort. Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Am Ende des Dorfes geht es an Feldern vorbei bis zum Ortsschild. Die Straße steigt jetzt an und wir lassen auf der linken Seite das Gewerbegebiet "Am Dillhof" liegen. Wir radeln nun auf der Straße durch Hobbach, ein Eschauer Ortsteil.

Nach den Kirchen "Mariä Heimsuchung" und "St. Johannes der Täufer" fahren wir über die Brücke mit dem Brückenheiligen "Nepomuk". Jetzt biegen wir rechts auf den Wiesenweg ab. Die frühere Bahntrasse ist für Fußgänger und Fahrradfahrer freigegeben. Vorbei am Schullandheim geht es weiter bis nach Neuhammer, einem Ortsteil der Gemeinde Dammbach (Kreis Aschaffenburg).

Wir überqueren den Parkplatz am Gasthof Auerhahn. Eine Herausforderung ist hier die Überquerung der Kreuzung der Staatsstraße St 2308/St 2317. Hier müssen wir uns entscheiden. Entweder wir fahren auf dem Schotterweg, der als gemeinsamer Fuß- und Radweg neben der Straße nach Heimbuchenthal führt oder wir nehmen die Straße. Wir entscheiden uns für den geschotterten Weg, der idyllisch an der Elsava entlangführt.

Ladestation für E-Bikes

Wir erreichen nun Heimbuchenthal (Kreis Aschaffenburg). Die Strecke verläuft hinter den Häusern und führt uns idyllisch vorbei am Kurparksee. Danach passieren wir den Alten Bahnhof mit der Alten Lok, wo es eine Ladestation für E-Bikes gibt. Am Ortsausgang von Heimbuchenthal wechseln wir auf die linke Straßenseite und teilen uns den Gehsteig mit Fußgängern.

Jetzt haben wir Mespelbrunn (Kreis Aschaffenburg) erreicht. Auf der Hauptstraße biegen wir nach rechts in die Schloßallee ab und erreichen unser Ziel, das Wasserschloss Mespelbrunn mit dem Wirtshaus im Spessart, wo wir nach 30 Kilometern und zwei Stunden Fahrt ankommen. Hier entstanden 1957 Aufnahmen Spielfilms "Das Wirtshaus im Spessart" mit Liselotte Pulver und Carlos Thomson, der zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme der 50er Jahre wurde. Wir machen eine kurze Pause, bevor es wieder in Richtung Heimat geht.

Fazit der Tour

Fazit: Es ist eine Tour, die überwiegend auf Radwegen verläuft. Im Abschnitt vom Neuhammer bis Heimbuchenthal verläuft die Fahrt auf einem geschotterten Weg. Sollte er irgendwann fahrradfreundlich ausgebaut werden, ist die Tour der ideale Sonntagsausflug für die ganze Familie inclusive Kulturprogramm mit Besichtigung des Wasserschlosses.

Mit diesem Beitrag endet der Radwegtest für dieses Jahr. Alle Artikel zum Nachlesen: https://www.main-echo.de/dossiers/radweg-alltagstest/

Martin Roos

Hintergrund: Bewertung der Strecke Gesamturteil: 4/5 Sternen Alltagstauglichkeit: 3/5 Sternen Freizeitwert: 5/5 Sternen Streckenzustand: 3/5 Sternen Sicherheit: 4/5 Sternen Beschilderung: 3/5 Sternen (ro)