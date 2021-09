Radwege-Test (2): Rundkurs von Elsenfeld nach Wörth, Obernburg, Kleinwallstadt und zurück

Strecke mit herausfordernden und erholsamen Abschnitten

Miltenberg Radwegecheck 05.09.2021

Damit man die stillgelegten Bahngleise nach der Dr.-Jordan-Straße in Richtung Bahnhof überqueren kann, geht es über einen schmalen Weg mit zum Teil holpriger Asphaltdecke. Der Brückensteg, der zwischen Erlenbach und Wörth über den Main führt, ist schmal, weshalb ein entgegenkommender Radfahrer geduldig wartet bis wir den Steg verlassen haben. Der gemeinsame Geh- und Radweg zwischen Obernburg und Großwallstadt ist gut ausgebaut und führt idyllisch am Main-Ufer entlang. Nur der Lärm der Autos auf der parallel verlaufenen Bundesstraße 469 stört.

Los ging's dieses Mal an einem Samstag um 14 Uhr in Elsenfeld in der Kleinwallstädter Straße. In der auch an Samstagen stark befahrenen Straße müssen Fahrradfahrer sehr aufmerksam sein. Hier wären Fahrradstreifen für die Sicherheit der Fahrradfahrer wünschenswert. Besser wird es ab der Marienstraße, wo Radstreifen die Fahrradfahrer schützen sollen. Doch Achtung: Viele Autofahrer überholen ohne den nötigen Sicherheitsabstand.

Aufpassen muss man, wenn man vom Radstreifen in den Shell-Kreisel, einfahren will, weil man dort auf die Autofahrspur wechseln muss. Weiter geht es auf die stark befahrene Erlenbacher Straße, die nach ihrem Umbau fahrradfreundlicher werden soll.

Um auf den Radweg in Richtung Erlenbach zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten. Über den Stachus oder durch die Unterführung am Bahnhof. Wir entscheiden uns für die direkte Strecke über den Stachus. Hier müssen wir erst einmal an der roten Ampel warten. Links an uns brausen Autos vorbei. Dann wird es grün. Wir fahren 50 Meter geradeaus durch den Kreisel am Sportplatz. Geschafft. Nun fahren wir auf dem parallel zur Straße verlaufenden Gehweg, der für Fahrradfahrer frei gegeben ist.

Holpriger Asphalt

Die Querung der Zufahrt zum Mainseite Logistikzentrum ist mit Mittelinseln gut gelöst. Jetzt fahren wir rechts ab in die Dr.-Jordan-Straße in Richtung Bahnhof am Industriecenter. Am Ende der Straße fehlt ein Hinweisschild, das anzeigt, dass man links abbiegen muss. Damit man die stillgelegten Bahngleise überqueren kann, geht es über einen schmalen Weg mit zum Teil holpriger Asphaltdecke.

Nun geht es geradeaus weiter bis zum Sportplatz des SV Erlenbach. Die Strecke ist eben, aber der Zustand des Radwegs mit Rissen und einigen Schlaglöchern nicht gut. Kurz darauf heißt es noch einmal aufpassen, als wir die Bahnstraße gegenüber der Kinopassage überqueren. Der Brückensteg, der über den Main führt, ist schmal. Jetzt befinden wir uns schon auf Wörther Gemarkung und es geht mit Schwung bergab in eine Rechtskurve; noch 5,5 Kilometer bis zur Römerstadt Obernburg.

Auf breiter Straße

An der Abzweigung kann man wählen, ob man den Radweg entlang des Mainufers nimmt oder auf der alten Straße nach Wörth fährt. Nach rund drei Kilometern fahren wir weiter auf der breiten, ehemaligen Landstraße, die auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben ist, parallel zur Bundesstraße B 469. Dann geht es rechts durch die Mainauen in Richtung Obernburger Festplatz. Links und rechts vom Radweg sind Bauzäune aufgebaut, eine Corona-Maßnahme wegen der dort samstags stattfindenden Flohmärkte.

Der Radweg führt weiter durch die Main-Anlage und entlang der Bundesstraße bis zur Schiffsanlegestelle »Gelbe Welle«. Hier warnt ein Schild »Achtung Pfosten« explizit noch einmal vor dem Absperrpfosten, der mitten im Radweg steht. Der gemeinsame Fuß- und Radweg ist hier gut ausgebaut und führt idyllisch am Main-Ufer entlang in Richtung Großwallstadt. Nur der Lärm der Autos auf der parallel verlaufenen Bundesstraße 469 stört.

Nach drei Kilometer erreichen wir die Schleuse zwischen Großwallstadt und Kleinwallstadt. Auf dem Schleusensteg muss man absteigen und sein Fahrrad schieben. Entschädigt werden wir durch einen herrlichen Ausblick auf den Main und die Gemeinden Großwallstadt und Kleinwallstadt.

Etwas schwierig, insbesondere mit schweren E-Bikes, ist der Abstieg vom Schleusensteg. Weil es an den Treppenstufen und am Geländer eng zugeht, muss man mit seinem Fahrrad hin- und her rangieren. Nach dem Schleusensteg geht es ein kurzes Stück durch ein Wohngebiet in Kleinwallstadt, in dem der Weg gut ausgeschildert ist.

Letzte Steigung

Weiter geht's vorbei am Sportgelände des FC Kleinwallstadt auf dem Untermain-Planetenweg, der 2003 von Schülern des Hermann-Staudinger-Gymnasiums eingerichtet wurde. Das letzte Stück fahren wir entlang der Bahnschienen bis zur Unterführung hinter der früheren Gaststätte »Bunker«. Um die Steigung zum Knabenweg zu nehmen, heißt es jetzt noch einmal kräftig in die Pedale treten. Jetzt haben wir es geschafft und sind nach einer Stunde und 15 Minuten wieder am Startpunkt angekommen.

bDer nächste Radwegetest führt von Elsenfeld über Obernburg nach Mömlingen und zurück nach Elsenfeld.

Im Test: Rundweg Elsenfeld, Erlenbach, Obernburg GesamturteilH H H H H AlltagstauglichkeitH H H H H FreizeitwertH H H H H StreckenzustandH H H H H SicherheitH H H H H BeschilderungH H H H H