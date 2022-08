Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Radweg-Lücke zwischen Boxtal und Tremhof schließen

Verkehr: Initiative des Vereins Mühlenradweg

Wertheim 09.08.2022 - 08:18 Uhr < 1 Min.

Bei Boxtal endet der Radweg. Ab hier geht's für Radler nur auf der viel befahrenen Straße nach Freudenberg. Foto: Manfred Böhrer

Wie der Verein mitteilt, erstellten die Teilnehmer einer Ausfahrt ins Maintal spontan eine Unterschriftenliste, in der sie im Sinne der Verkehrssicherheit eine schnelle Schließung entlang der stark befahrenen Landesstraße 2310 vom Land Baden-Württemberg fordern. Die Liste soll mit einem gesonderten Schreiben an das Verkehrsministerium in Stuttgart weitergeleitet werden.

So möchte man daran erinnern, dass auch der nördlichste Teil im Sinne der Verkehrssicherheit und des Radtourismus nicht in Vergessenheit gerät.

Der Verein Mühlenradweg Erftal hatte lange Jahre für einen durchgehenden Radweg zwischen Hardheim und Eichenbühl gekämpft und am Ende auch Erfolg, auch wenn die Verbindung noch Optimierungsbedarf hat.

Vorsitzender Manfred Böhrer schreibt in seiner Pressemitteilung, die Teilnehmer der Ausfahrt wären gerne linksmainisch nach Freudenberg gefahren, doch habe man dies aus Verkehrssicherheitsgründen gemieden, da zwischen Boxtal und dem Tremhof auf einer Strecke von etwa vier Kilometern kein Radweg vorhanden ist. Die Tour habe man deswegen nach Überquerung des Mains mit der Fähre bei Mondfeld auf bayerischer Seite fortgesetzt.

Böhrer stellt fest, dass die Radwege-Infrastruktur dem stark angestiegenen Verkehr leider nicht mehr gerecht wird.

