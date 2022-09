Radweg in Wörth: Planung liegt auf Eis

Stadtrat: Gremium beschließt, Arbeiten vorerst nicht auszuführen - Kosten explodieren - Förderung abgelehnt

Wörth a.Main 21.09.2022 - 18:41 Uhr 4 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Flankiert von Bauzäunen passiert der Radfahrer den Main-Radweg im Bereich des Betriebsgeländes der Firma Diephaus. Seit Jahren will Wörth einen Radweg neu errichten, doch die Kosten sind enorm und Lösungen bisher alles andere als ideal. Nun will der Stadtrat das Ganze erneut beraten. Fotos: Hans-Jürgen Freichel Durch Abrisse und Unterspülungen ist der Main-Radweg im Bereich der Firma Diephaus nicht passierbar.

Die Fortschreibung der Kostenberechnung durch das beauftragte Büro ISB vom August 2022 schließt mit einer neuen Bruttosumme von nahezu 290.000 Euro - und damit fast mit einer Verdoppelung der Kosten seit 2020.

Die Mehrkosten verursachen im Wesentlichen die Massenmehrung der Steinschüttung an der Uferböschung für den gesamten mainnahen Abschnitt, ein stabileres Geländer an der Böschungskante sowie allgemeine Preissteigerungen. Nach einer ausführlichen Debatte im Gremium beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag bei einer Gegenstimme von Bürgermeister Andreas Fath-Halbig (FW), die geplanten Arbeiten vorerst nicht zu realisieren.

Gefahrenpunkt für Fußgänger

Über den Sachstand hatte Fath-Halbig zu Beginn der Beratungen informiert. Der Radweg zwischen Wörth und Trennfurt verläuft weitgehend entlang des Mains, über den Wiesenweg und endet in einem Wendehammer vor dem ehemaligen Betonwerk Schmitt, das heute zu Diephaus gehört. Ganz früher verlief diese Strecke dann weiter über den geschotterten Weg durch das Betriebsgelände, was aber einen Gefahrenpunkt für Radfahrer und Fußgänger darstellte. Deshalb wurde der Radweg zwischen das Betonwerk und den Main verlegt. Auf dieser Strecke mit einer Gesamtlänge von etwa 250 Metern zeigten sich vor etwa vier Jahren gravierende Schäden wegen einer Unterspülung durch den Main. Erste Planungen zur Abhilfe zeigten, dass die Behebung der Schäden viel Geld kosten werde. Sie wurden daher nicht weiter in Erwägung gezogen.

Bewegung kam wieder in die Sache, als Anfang dieses Jahres bekannt wurde, dass es ein Förderprogramm für überregional bedeutende Radwege und auch für Sanierungsarbeiten und Teilverlegungen gibt. Die Idee war, die Förderung zu beantragen und mit diesen Geldern den Radweg nicht mehr ganz so nah am Mainufer neu zu errichten. Dazu wurde von der Firma Diephaus die benötigte Fläche erworben.

In der Stadtratssitzung teilte Fath-Halbig mit, dass entgegen ersten Hoffnungen keine Fördergelder bereitstehen und diese Maßnahme allein aus städtischen Mitteln finanziert werden müsste. Basis der ursprünglichen Planung war, den Abschnitt nur im Bereich, wo kein Betriebsgebäude steht, einige Meter weg vom Ufer zu verlegen, damit er nicht ertüchtigt werden muss. So wäre eine Sanierung etwa auf der Hälfte der Strecke nur entlang des Gebäudes notwendig. Für diese Lösung wurden die Kosten ermittelt und in den Haushalt eingestellt.

Bereits 2018 hatte sich die Firma Diephaus grundsätzlich bereit erklärt, bis zum Abschluss der Maßnahme eine Nutzung des alten Wiesenweges, also mitten durch ihr Gelände, zu erlauben. Dazu wurden Absperrungen angebracht, so dass niemand unbefugt auf das Betriebsgelände gelangen kann. Die Firma Diephaus akzeptiert diese Situation, hätte aber ein Interesse, dass dieses Provisorium beendet wird, sie die derzeitig brachliegende Fläche wieder gewerblich nutzen kann und mit ihren Transportmaschinen bei der Arbeit die Radfahrer nicht gefährdet.

Das Gebäude auf dem Gelände soll aber, da es nicht mehr benötigt wird, abgerissen werden. Das würde wieder neue Möglichkeiten für den Radweg schaffen. Die Ausgangslage für einen Beschluss waren zwei Teilmaßnahmen. Eine erste Teilmaßnahme wäre die Verlegung des Weges wie geplant in einem Teilbereich weg vom Main gewesen. In einem nächsten Schritt könnte nach dem Abriss des Gebäudes die Trasse dann begradigt werden. Nach den Beratungen standen drei mögliche Varianten zum weiteren Vorgehen zur Abstimmung.

Situation nochmals begutachten

Einstimmig abgelehnt wurde die Variante, die Maßnahme wie ursprünglich geplant, aber mit der Ufersicherung nicht nur da, wo es akut notwendig ist, sondern über die gesamte Länge mit den gestiegenen Kosten durchzuführen. Damit wäre für den gesamten Uferbereich eine dauerhafte Lösung zur Nutzung realisiert worden. Die Zustimmung des Bürgermeisters gab es lediglich, als darüber abgestimmt wurde, den Weg zu bauen, aber die Uferböschungssicherung nur im ursprünglich geplanten Bereich zu realisieren.

Der Stadtrat entschied sich bei der Gegenstimme des Bürgermeisters dafür, die Situation nochmals in Augenschein zu nehmen, dass die Verwaltung mit der Firma Diephaus darüber redet, den aktuellen Zustand bis zum Abriss des Gebäudes weiter zu akzeptieren und die Verlegung danach in einem Zug durchgeführt werden kann.

HANS-JÜRGEN FREICHEL

Stadtrat Wörth in Kürze Der Stadtrat Wörth hat sich in seiner Sitzung noch mit folgenden Themen beschäftigt: Brennholz: Durch neue Umsatzsteuer-Richtlinien muss beim Verkauf von Brennholz durch die Kommune nun Mehrwertsteuer berechnet werden. Da auch die Kosten für die Bereitstellung gestiegen sind, wurden einstimmig folgende Kriterien für den Verkauf von Brennholz festgesetzt: Wörther Bürger zahlen künftig brutto 68 Euro für Brennholz aus Laubholz und 54 Euro für Nadelholz und dürfen zehn Festmeter kaufen. Auswärtige zahlen jeweils fünf Euro mehr und dürfen insgesamt acht Festmeter erwerben. Insgesamt dürfen maximal 1000 Festmeter als Brennholz abgegeben werden. Friedhofsgebühren: Die von der Stadt erhobenen Friedhofsgebühren müssen kostendeckend sein und werden von einem Fachbüro ermittelt. Das Ergebnis der Überprüfung wurde im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten und die neuen Gebühren als Beschlussvorschlag formuliert. Der Stadtrat akzeptierte einstimmig die neuen Gebühren für die etwa 60 einzelnen Positionen. Außerdem beschloss der Stadtrat die Gebührensatzung zur Friedhofssatzung. Digitalisierung: Einstimmig genehmigte der Stadtrat die Einführung der digitalen Belegerfassung in der Stadtkasse sowie die Beschaffung digitaler Dienstleistungen nach dem Online-Zugangsgesetz bei der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung. Für erstere Maßnahme fallen für die Installation und eine Einweisung der Mitarbeiter einmalige Kosten in Höhe von 2500 Euro an, die laufenden Kosten sind einwohnerabhängig. Pro Einwohner müssen 57 Cent entrichtet werden, in der Summe derzeit 2700 Euro. Die Anschaffungskosten für die zweite Maßnahme betragen knapp 21.000 Euro. Darin enthalten sind die laufenden Kosten des Bürgerservice-Portals für vier Jahre, die des Formularcenters für drei Jahre. Erwartet werden kann eine Förderung von 90 Prozent. Nach diesem Zeitraum fallen Kosten für die Verfahrenspflege an: 1200 Euro für das Bürgerservice-Portal und 840 Euro für das Formularcenter. Feuerwehr: Zwei Maßnahmen die Feuerwehr betreffend wurden vom Stadtrat akzeptiert. Laut Feuerwehrbedarfsplan muss kurzfristig ein Löschgruppenfahrzeug (Kosten etwa 420.000 Euro) ersetzt und ein Gerätewagen mit Wasserführung (Kosten etwa 300.000 Euro) angeschafft werden. Einstimmig wurde beschlossen, zunächst den Gerätewagen anzuschaffen. Da dafür eine europaweite Ausschreibung nötig wird, wurde mit dieser Aufgabe ein Fachbüro beauftragt. Für die Beschaffung ist ein Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen. Die zweite Entscheidung erlaubt es, die derzeitige BRK-Garage als weiteren Einstellplatz für die Feuerwehr zu nutzen. Die nötigen Umbauarbeiten kosten etwa 30.000 Euro. Private Brunnen: Laut einer Satzung der Stadt müssen Grundstückseigentümer ihren gesamten Wasserbedarf aus den städtischen Versorgungsleitungen decken. Ausgenommen ist die Gartenbewässerung, die auch mit gesammeltem Niederschlagswasser erfolgen kann. Derzeit werden vermehrt Anträge gestellt, Hausbrunnen für die Bewässerung zu installieren, um damit vom Benutzungszwang befreit zu werden. Diese Maßnahme lehnte der Stadtrat einstimmig ab, Brunnen werden auf städtischem Gelände künftig nicht genehmigt. Sprachförderung: Bislang wurde die Sprachförderung in den Kindertagesstätten mit Bundesmitteln gefördert. Eigentlich sollte dieRegelung zum Ende des laufenden Jahres auslaufen, nun steht jedoch eine Fortsetzung im Raum.Die Entscheidung, ob auchohne Fördermittel diese Maßnahmen weiter geführt werden, vertagte der Stadtrat aus diesem Grunde.