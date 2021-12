Radweg am Klingenberger Kraftwerk muss noch warten

Stadtrat in Kürze

Friedhof Röllfeld: Der Stadtrat schließt sich dem Vorschlag des Büro Struchholz zur Umgestaltung des Friedhofs Röllfeld an und beauftragt die Verwaltung die erforderlichen Arbeiten für das Gewerk Bewässerung an die Firma Steinbrecher aus Würzburg zum vorläufigen Angebotspreis von rund 33.300 Euro inklusive Mehrwertsteuer zu vergeben. Die Arbeiten im Bereich Garten und Landschaftsbau werden an die Firma Schwarzkopf aus Sailauf zum vorläufigen Angebotspreis von rund 290.000 inklusive Mehrwertsteuer zu vergeben. Der Beschlussvorschlag wurde mit einer Gegenstimme angenommen. Mehrheitlich abgelehnt wurde hingegen, dass die Ausstattungsgegenstände, die zum Gesamtkonzept der künstlerischen Gestaltung gehören wie Stelen, Kavernenabdeckung oder die Vogeltränke Sternengrab beim Künstler Matthias Enger gekauft werden. Stattdessen beschloss der Stadtrat mehrheitlich , dass die im Landkreis ansässigen Steinmetze sowie die Steinmetzschule Aschaffenburg für die künstlerische Gestaltung des Friedhofes Röllfeld angefragt werden.

Kindergarten Trennfurt: Einstimmig beschloss der Stadtrat die Abbrucharbeiten für den Kindergartenneubau an die Firma Schuck aus Elsenfeld zu vergeben. Damit wurde der Vergabeempfehlung des Büros Johann und Eck zugestimmt. Bei einer Gegenstimme wurde beschlossen, das Mittagessen von der Gastro GmbH (Wika Casino) für den Zeitraum des Aufenthalts im Containerkindergarten für alle Einrichtungen (Kita, Krippe, offene Ganztagsschulen) liefern zu lassen.

Bauverpflichtungen: Mehrheitlich beschloss der Stadtrat, für die Veräußerung eines 2280 Quadratmeter großen Grundstücks in Trennfurt an die Main Lager GmbH eine Bauverpflichtung von drei Jahren festzusetzen, ebenso an die IDO Gelato GmbH für eine Baufläche von 621 Quadratmetern.

Feuerwehr: Der Stadtrat beschloss mit 17:1 Stimmen die im Bedarfsplan vorgesehene Ersatzbeschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs über das vorliegende Angebot eines Gebrauchtfahrzeuges zum Preis von maximal 148.000 Euro netto vorzunehmen. Ebenso soll die im Bedarfsplan vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 EC Line auf der rechten Mainseite (Fahrzeugstandort Röllfeld) erneut initiiert werden. Es soll ein entsprechender Förderantrag gestellt und die Ausschreibung veranlasst werden. Johannes Elbert wurde bei einer Gegenstimme vom Stadtrat als weiterer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Trennfurt bestätigt.

Verkehrsberuhigte Zonen: Die Anträge bezüglich verkehrsberuhigter Zone in Trennfurt wurden zurück an den Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss überwiesen.

Erweiterung einer Kühlhalle: Der Stadtrat stimmte mit einer Gegenstimme der beantragten Erweiterung der bestehenden Lager- und Kühlhalle und der Nutzungsänderung sowie der Errichtung einer Werbeanlage in der Langgasse 17 zu.

Himmeltaler Hof: Einstimmig hat der Stadtrat entschieden, der Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren zuzustimmen. Der Flächennutzungsplan wird auf der Grundlage des Bebauungsplans berichtigt.

Luftreinigungsanlage für Mittelschule: Einstimmig beschloss der Stadtrat, dass weitere acht mobile Luftreinigungsgeräte für die Mittelschule Klingenberg angeschafft werden.